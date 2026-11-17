Homemade Amla Chyawanprash: सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी होता है. इस मौसम में कई लोग इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए च्यवनप्राश खाते हैं. वैसे तो बाजार में कई तरह के च्यवनप्राश आसानी से मिल जाते हैं लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके इसे घर पर भी बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको आंवला, घी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और कुछ मसालों की जरूरत होती है.

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आंवले में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वहीं ड्राई फ्रूट्स से शरीर को हेल्दी फैट और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं. अगर आप भी इस सर्दी घर पर च्यवनप्राश बनाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 किलो आंवला

500-700 ग्राम देसी गुड़ (स्वादानुसार)

100 ग्राम देसी घी

50 ग्राम बादाम

50 ग्राम काजू

25 ग्राम पिस्ता

50 ग्राम किशमिश

100 ग्राम खजूर

50 ग्राम मखाना

10-12 इलायची

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

½ छोटा चम्मच काली मिर्च

1 छोटा चम्मच सोंठ पाउडर

2 बड़े चम्मच शहद

आंवले का च्यवनप्राश घर पर कैसे बनाएं?

आंवले का च्यवनप्राश बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धो लें. अब कुकर में थोड़ा पानी डालकर आंवले को 2-3 सीटी आने तक उबाल लें. जब आंवले ठंडे हो जाएं तो उनके बीज निकाल दें. इसके बाद मिक्सर में डालकर उनका पेस्ट बना लें. अब बादाम, काजू, पिस्ता और मखाने को अलग-अलग हल्का भून लें. इन्हें ठंडा करके छोटे टुकड़ों में काट लें. खजूर के बीज निकालकर उसे मिक्सर में पीस लें. अब एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें आंवले का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं. जब इसका अतिरिक्त पानी सूखने लगे और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसे पकाना बंद न करें, बल्कि अच्छी तरह भून लें. इसके बाद एक अलग बर्तन में गुड़ और थोड़ा पानी डालकर गर्म करें. जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए तो इसे छानकर आंवले के मिश्रण में मिला दें. इसके बाद इसमें पिसे हुए खजूर, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और मखाने डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च और सोंठ पाउडर डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं. मिश्रण गाढ़ा होने तक इसे लगातार चलाते रहें, ताकि यह कड़ाही में नीचे न लगे. जब मिश्रण अच्छी तरह पक जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें. मिश्रण हल्का गुनगुना या पूरी तरह ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाएं. आपका घर पर बना आंवले का च्यवनप्राश तैयार है.

इन बातों का रखें ध्यान

तैयार च्यवनप्राश को पूरी तरह साफ और सूखे कांच के जार में भरकर फ्रिज में रखें. इसे निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें.

घर पर बने इस च्यवनप्राश में गुड़ और खजूर होने की वजह से शुगर की मात्रा भी होती है. इसलिए डायबिटीज के मरीज इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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