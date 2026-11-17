Gayatri Mantra: हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बेहद पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है. मान्यता है कि नियमित रूप से इसका जाप करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता आती है. कई लोग सुबह पूजा के समय इस मंत्र का जाप करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करते समय कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी जरूरी माना जाता है? सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही उच्चारण और मन की एकाग्रता का भी विशेष महत्व है. कई बार लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के जाप का सही तरीका, शुभ समय और इससे जुड़े जरूरी नियम.

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कैसे करें मंत्र जाप?

गायत्री मंत्र का जाप शुरू करने से पहले मन को शांत रखना जरूरी है. कोशिश करें कि उस समय मन में किसी तरह की चिंता या उलझन न हो. जाप करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद किसी साफ जगह पर बैठ जाएं. कुछ देर आंखें बंद करके मन को शांत करें. फिर मंत्र का जाप शुरू करें. याज्ञवल्क्य स्मृति में भी जप के दौरान मन को प्रसन्न और एकाग्र रखने पर जोर दिया गया है. जाप करते समय बातचीत करने, हंसी-मजाक करने या बार-बार इधर-उधर देखने से बचना चाहिए. अगर किसी दिन पूजा की पूरी तैयारी न हो पाए, तो मन ही मन भी गायत्री मंत्र का स्मरण कर सकते हैं.

सही तरीके से बैठकर करें मंत्र का जाप

गायत्री मंत्र का जाप करते समय बैठने के तरीके का भी ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं. ध्यान रखें कि आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे. ऐसी जगह बैठें, जहां आपको आराम महसूस हो और आप बिना किसी परेशानी के कुछ देर तक जाप कर सकें. बार-बार उठने या बैठने का तरीका बदलने से ध्यान भटक सकता है. जाप शुरू करने से पहले कुछ देर सामान्य और गहरी सांस लें. इससे मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है.

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गायत्री मंत्र के जाप के लिए कौन-सा समय अच्छा है?

सुबह, दोपहर और शाम का समय गायत्री मंत्र के जाप के लिए शुभ माना जाता है. खासतौर पर सूर्योदय से पहले का समय अच्छा माना गया है. इस समय आसपास शांति रहती है और पूजा में मन आसानी से लगता है. इसके अलावा सूर्यास्त के समय भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं. कोशिश करें कि रोज एक ही समय और जगह पर बैठकर मंत्र का जाप करें. अगर किसी वजह से तय समय पर जाप न कर पाएं, तो दूसरे समय भी श्रद्धा के साथ मंत्र का स्मरण कर सकते हैं.

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