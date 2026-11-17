हॉलीवुड सिनेमा की ओर से कल एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई. अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो ने अपने नए 'जेम्स बॉन्ड' का ऐलान किया. ये आइकॉनिक किरदार अब रॉबर्ट पैटिनसन निभाएंगे, जो अभी बैटमैन बनकर छाए हुए हैं. ये न्यूज फैंस के लिए भी काफी बड़ी थी क्योंकि पिछले पांच सालों से जेम्स बॉन्ड का इंतजार किया जा रहा था.

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बॉन्ड बनने का रहा सपना

साल 2021 में आखिरी बार एक्टर डेनियल क्रेग ने फिल्म 007: नो टाइम टू डाई में जेम्स बॉन्ड प्ले किया था, इसके बाद वो इससे रिटायर हो गए थे. इस किरदार में उनका काम काफी सराहा गया. अब रॉबर्ट पैटिनसन के हाथों इस रोल को निभाने की कमान सौंपी गई है. लोगों को उनसे उम्मीदें भी हैं. रॉबर्ट भी ये रोल पाकर बेहद खुश हैं, और इसे एक सपना सच होने जैसा मान रहे हैं.

40 साल के ब्रिटिश एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन कई सालों पहले जेम्स बॉन्ड का रोल निभाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे. साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या वो कभी जेम्स बॉन्ड बनना चाहेंगे? उस दौरान डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड बनकर पर्दे पर नजर आते थे. तब एक्टर ने उन्हें रिप्लेस किए जाने पर कहा था- लोग मुझसे ये सवाल बार-बार क्यों पूछ रहे हैं, जबकि एक जेम्स बॉन्ड पहले से ही बड़े पर्दे पर देखा जा रहा है? मुझे नहीं पता, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कभी नहीं बनना चाहूंगा. मुझे जेम्स बॉन्ड पसंद है.

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14 साल बाद रॉबर्ट पैटिनसन की ये ख्वाहिश पूरी हो गई है. अब वो हॉलीवुड के सांतवे एक्टर बन चुके हैं, जो बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड बनकर आएंगे. उनकी फिल्म साल 2028 में रिलीज की जाएगी, जिसे डेनिस विलेन्यूवे डायरेक्ट करेंगे, जबकि इसकी कहानी स्टीवन नाइट लिखेंगे.

शानदार है रॉबर्ट का करियर

रॉबर्ट पैटिनसन पिछले कई सालों से हॉलीवुड में बड़े और अहम रोल निभा रहे हैं. उनकी करियर इस समय ऐसे पड़ाव पर है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. साल 2005 में वो हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में आए. आगे चलकर वो ट्वाइलाइट, मिकी 17, ड्यून, बैटमैन, द ओडिसी, द ड्रीम जैसी शानदार फिल्मों का हिस्सा बने जिसमें उनके काम की खूब तारीफ हुई.

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