निहारिका भट्ट का काम कभी नैनोपार्टिकल्स, इंजीनियर्ड टिशू और लैब टेस्टिंग मॉडल्स के आस-पास रहा है. वह इस बात पर रिसर्च कर रही थीं कि नैनोपार्टिकल्स इंसानी सेहत पर कैसे असर डाल सकते हैं और क्या नए टेस्टिंग तरीके उनकी सेफ्टी का पता लगाने में मदद कर सकते हैं.

और पढ़ें

लेकिन आज के समय में उनकी जिम्मेदारियां बहुत अलग है. आज वह दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP हैं. उनकी कहानी से कई महिलाएं प्रेरणा ले चुकी हैं. उनकी इस सफलता के बारे में जानने के बाद से लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. तो चलिए जानते हैं उनके बारे में.

लखनऊ से IPS तक

बता दें कि भट्ट ने साल 2007 से 2011 तक उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में BTech किया. लेकिन कॉलेज उनके लिए केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने IET लखनऊ में IEEE स्टूडेंट्स चैप्टर की चेयरपर्सन के तौर पर काम किया और कॉलेज की कल्चरल और टेक्निकल इवेंट्स बॉडी के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स बॉडी में भी शामिल रहीं.

इसके बाद वह मिशिगन यूनिवर्सिटी चली गईं, जहां उन्होंने 2011 से 2012 तक दो साल तक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की.

Advertisement

इस दौरान उन्होंने मई से अगस्त 2012 तक मेडट्रॉनिक में इंटर्नशिप भी की. इंटर्नशिप कार्डियक सर्जरी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर फोकस थी. उनके काम में चीन के चार शहरों में स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करके क्लाइंट की जरूरतों का अंदाजा लगाना और मिनियापोलिस में रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के साथ नतीजों का एनालिसिस करना शामिल था.

US FDA के साथ बायोमेडिकल रिसर्च में किया काम

इसके बाद उन्होंने मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद निहारिका भट्ट ने बायोमेडिकल रिसर्च के सेक्टर में कदम रखने का फैसला किया. सितंबर 2012 में वह नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) और अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से जुड़े एक रिसर्च प्रोजेक्ट में भी शामिल रही थीं. इस प्रोजेक्ट में उन्होंने नैनोपार्टिकल्स की सुरक्षा और शरीर के साथ उनकी अनुकूलता की जांच पर काम किया. इसके लिए 3D इंजीनियर्ड टिशू मॉडल तैयार किए जा रहे थे ताकि लैब में ही इनकी सुरक्षा का परीक्षण किया जा सके.

जनवरी 2014 में भट्ट को FDA के सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ में ORISE फेलो के तौर पर काम करने का मौका मिला. यहां उन्होंने नैनोपार्टिकल्स के संभावित जहरीले प्रभावों का पता लगाने के लिए एक 3D टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग मॉडल विकसित करने पर काम किया.

इसके साथ ही यह भी जांचा कि इस मॉडल का इस्तेमाल मेडिकल डिवाइसेज और अन्य उत्पादों की नियामक जांच में किया जा सकता है या नहीं. हालांकि, बायोमेडिकल रिसर्च में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद भट्ट ने आगे चलकर अपने करियर के लिए एक अलग राह चुनी.

Advertisement

रिसर्च पेपर्स से लेकर पुलिस पोस्टिंग तक

लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ नया रास्ता अपनाने का फैसला किया. साल 2015 में एक ऑफिसर ट्रेनी के तौर पर इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुईं. उनकी ट्रेनिंग दिसंबर 2017 तक चली, जिसके बाद उन्होंने देहरादून में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर अपना फील्ड असाइनमेंट शुरू किया. इसके बाद उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई, जहां उन्होंने ASP और बाद में SP सिटी के तौर पर काम किया. अगस्त 2019 में, वह SSP ट्रैफिक और कमांडेंट IRBn के तौर पर पुडुचेरी चली गईं.

इसके बाद उन्होंने अगस्त 2020 से फरवरी 2022 तक SSP कराईकल के तौर पर काम किया. उनके अगले असाइनमेंट में सितंबर 2022 से फरवरी 2024 तक एंटी-करप्शन यूनिट,आर्म्ड पुलिस, पुलिस रेडियो, रिक्रूटमेंट और कमांडेंट IRBn जैसी कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली.

फरवरी 2024 में, उन्होंने SP साउथ अंडमान का चार्ज संभाला और उस साल दिसंबर तक काम किया. दिसंबर 2024 से भट्ट को SP पुलिस मरीन फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और कमांडेंट IRBn के पद पर तैनात किया गया है. नैनोपार्टिकल्स की सेफ्टी की स्टडी करने से लेकर पुलिसिंग और इमरजेंसी सर्विसेज की देखरेख करने तक, उनका करियर दो बहुत अलग फील्ड्स में रहा है. उनका सफर दिखाता है कि कैसे एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल फील्ड में शुरू होने वाला प्रोफेशनल रास्ता आखिर में ऐसी जगह ले जा सकता है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी.

---- समाप्त ----