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डर या कुछ और? छोटी-छोटी बात पर ओवरथिंक क्यों करता है Gen Z?

किसी को मैसेज भेजने के बाद बार-बार उसे पढ़ना, सामने वाले के छोटे से जवाब का मतलब निकालना या बातचीत खत्म होने के बाद अपनी कही बातों पर सोचना. जेन जी के कई युवा छोटी-छोटी बातचीत को भी ओवरथिंक करते हैं. दूसरों की राय की चिंता, सोशल मीडिया पर बातचीत का बदलता तरीका और गलत समझे जाने का डर इसकी कुछ वजहें हो सकती हैं.

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हर छोटी-छोटी बात पर क्यों ज्यादा सोचती है जेन जी?
हर छोटी-छोटी बात पर क्यों ज्यादा सोचती है जेन जी?

किसी दोस्त को मैसेज भेजने के बाद बार-बार उसे पढ़ना, किसी के छोटे से जवाब का मतलब निकालना या बातचीत खत्म होने के बाद सोचना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया. जेन जी के कई युवाओं के लिए ये बातें आम होती जा रही हैं. कई बार एक छोटी सी बातचीत भी उनके दिमाग में लंबे समय तक चलती रहती है. इसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है. लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है?

दूसरे क्या सोचेंगे, इसकी रहती है चिंता

जेन जी के कई युवा इस बात को लेकर ज्यादा सोचते हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा होगा. उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी बात का गलत मतलब न निकाल लिया जाए या सामने वाला उन्हें रूखा, अजीब या गैर-जिम्मेदार न समझे. इसी वजह से वे छोटी-छोटी बातों को भी बार-बार याद करते हैं.

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सोशल मीडिया ने बढ़ाई है परेशानी

आज बातचीत का बड़ा हिस्सा मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए होता है. सामने वाले की आवाज, चेहरे के भाव और बात करने का अंदाज समझना हमेशा संभव नहीं होता. ऐसे में 'ठीक है', 'ओके' या देर से आए जवाब का मतलब निकालने में युवा काफी समय लगा देते हैं. कई बार वे उस बात का भी मतलब ढूंढने लगते हैं, जिसका कोई खास मतलब नहीं होता.

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रिश्तों में गलतफहमी का डर

दोस्ती, डेटिंग और ऑफिस के रिश्तों में अपनी बात सही तरीके से रखने का दबाव भी ओवरथिंकिंग की वजह बन सकता है. युवा चाहते हैं कि उनकी बात से किसी को बुरा न लगे. इसलिए बातचीत के बाद वे सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ और कहना चाहिए था या नहीं.

यह भी पढ़ें: "हॉलीवुड की 10 क्लासिक और कल्ट फिल्में, जो Gen Z को ज़रूर देखनी चाहिए

खुद पर भरोसा कम होना भी वजह

कई बार युवाओं को अपनी बात और फैसलों पर भरोसा नहीं होता. वे बार-बार सोचते हैं कि उन्होंने सही कहा या नहीं. धीरे-धीरे यह आदत छोटी बातचीत को भी तनाव का कारण बना सकती है.

हर बातचीत का मतलब निकालना जरूरी नहीं

हर मैसेज के पीछे कोई छिपा हुआ मतलब नहीं होता और न ही हर बातचीत में खुद को साबित करना जरूरी है. कभी-कभी सामने वाला सिर्फ व्यस्त होता है या उसके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता. जेन जी के लिए यह समझना जरूरी है कि हर बात को बार-बार दिमाग में दोहराने से उसका जवाब नहीं मिलता, बल्कि परेशानी बढ़ सकती है.

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