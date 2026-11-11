Pachimirchi Pachadi Recipe: हरी मिर्च से बनाएं आंध्र प्रदेश स्टाइल पचड़ी, खट्टा-मीठा स्वाद आएगा पसंद, बेहद आसान है रेसिपी

Pachimirchi Pachadi Recipe: खाने की थाली में अचार और चटनी हो तो सादे दाल-चावल और रोटी का स्वाद भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि भारतीय घरों में अलग-अलग तरह की चटनियां बनाई जाती हैं. लेकिन अगर आप हर बार धनिया, पुदीना या टमाटर की चटनी बनाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको आंध्र प्रदेश की मशहूर पचिमिरची पचड़ी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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इस चटनी की खास बात है कि इसमें हरी मिर्च को सीधे पीसने के बजाय पहले भुने हुए मसालों के साथ पकाया जाता है. इसे इडली, डोसा, पराठे या दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं. अगर आपको खाने के साथ चटपटा स्वाद पसंद है, तो यह रेसिपी जरूर आजमाएं.

पचिमिरची पचड़ी बनाने के लिए सामग्री

हरी मिर्च (कम तीखी) – 200 ग्राम

तेल – जरूरत के अनुसार

मेथी दाना – आधा छोटा चम्मच

साबुत धनिया – 1 बड़ा चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

तिल – 2 बड़े चम्मच

भीगी हुई इमली – एक नींबू के आकार की

गुड़ – 1 बड़ा चम्मच

लहसुन – 5-6 कलियां

प्याज – 1 बारीक कटा हुआ

नमक – स्वादानुसार

तड़के के लिए सामग्री

तेल – जरूरत के अनुसार

राई – 1 छोटा चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

चना दाल – 1 बड़ा चम्मच

उड़द दाल – 1 बड़ा चम्मच

हींग – एक चौथाई छोटा चम्मच

सूखी लाल मिर्च – 2

करी पत्ता – 8-10

हल्दी – एक चौथाई छोटा चम्मच

हरा धनिया – थोड़ा सा

पचिमिरची पचड़ी बनाने का तरीका

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सबसे पहले मसाले भूनें

एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें मेथी दाना, साबुत धनिया, जीरा और तिल डालकर धीमी आंच पर करीब एक मिनट तक भूनें. मसालों को लगातार चलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं.

हरी मिर्च को पकाएं

अब पैन में छोटे टुकड़ों में कटी हरी मिर्च डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं. इसे ढककर करीब 5 मिनट तक पकाएं. जब मिर्च नरम हो जाए तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें.

तैयार करें चटनी

ठंडे मिश्रण को मिक्सर जार में डालें. इसमें भीगी हुई इमली, गुड़, लहसुन की कलियां और नमक मिलाएं. अब इसे दरदरा पीस लें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालकर अच्छी तरह मिला दें.

लगाएं चटपटा तड़का

एक दूसरे पैन में तेल गर्म करें. इसमें राई और जीरा डालें. इनके चटकने पर चना दाल और उड़द दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब हींग, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता और हल्दी डालकर करीब एक मिनट तक पकाएं.

तड़के में मिलाएं पचड़ी

अब तैयार चटनी को तड़के में डालें और अच्छी तरह मिला लें. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें. आपकी स्वादिष्ट आंध्र स्टाइल पचिमिरची पचड़ी तैयार है.

चटनी बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

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इस रेसिपी के लिए कम तीखी हरी मिर्च लें. अगर मिर्च बहुत तीखी है, तो उसकी मात्रा कम रखें. मेथी और तिल को धीमी आंच पर भूनें. ज्यादा भुनने से इनका स्वाद कड़वा हो सकता है. इमली पहले से खट्टी होती है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी कम डालें. जरूरत लगे तो बाद में बढ़ा सकते हैं. इसे बिल्कुल चिकना पेस्ट बनाने के बजाय थोड़ा मोटा रखें. इससे मसालों और मिर्च का स्वाद अच्छी तरह महसूस होगा. प्याज डालने से चटनी में ताजगी और हल्का कुरकुरापन आता है. इसे परोसने से ठीक पहले मिलाना बेहतर है.

किसके साथ खाएं और कैसे करें स्टोर?

पचिमिरची पचड़ी को गरमागरम चावल में थोड़ा घी डालकर उसके साथ खा सकते हैं. इसके अलावा इडली, डोसा, पराठे और रोटी के साथ भी यह अच्छी लगती है. अगर आप इसे पहले से बनाकर रखना चाहते हैं, तो प्याज अलग रखें और परोसते समय ही मिलाएं. चटनी को साफ, सूखे और एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें और हमेशा साफ चम्मच से निकालें. प्याज मिलाने के बाद इसे लंबे समय तक स्टोर करने से बचें.

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