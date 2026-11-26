भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. भारतीय कंपनी सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने अपने स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' (Bhargavastra) के इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. ये परीक्षण 20 से 24 नवंबर 2026 के बीच राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए.

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भार्गवास्त्र को दुश्मन के ड्रोन झुंड यानी Swarm Drones के हमलों से निपटने के लिए विकसित किया गया है. यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित दो-स्तरीय वाहन-माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम बताया गया है. इसकी खासियत एक साथ कई दुश्मन ड्रोनों को निशाना बनाने की क्षमता है. आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए यह तकनीक भारत की सैन्य तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

भार्गवास्त्र एक Vehicle-Mounted Counter Swarm Drone System है. आसान भाषा में समझें तो यह ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे सैन्य वाहन पर लगाया जा सकता है और जिसका इस्तेमाल दुश्मन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए किया जाता है. आज युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल प्रमुख था, लेकिन अब छोटे और सस्ते ड्रोन भी गंभीर सैन्य खतरा बन चुके हैं.

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दुश्मन एक साथ बड़ी संख्या में छोटे ड्रोन भेजकर किसी सैन्य ठिकाने, एयरबेस, रडार स्टेशन, गोला-बारूद डिपो या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है. इसे Swarm Drone Attack कहा जाता है. ऐसे हमलों में एक साथ आने वाले ड्रोन की संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए हर लक्ष्य को रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाए. महंगी मिसाइलों से सस्ते ड्रोन को नष्ट करना आर्थिक रूप से भी नुकसानदेह हो सकता है. इसी चुनौती का जवाब देने के लिए भार्गवास्त्र जैसी प्रणालियां विकसित की जा रही हैं.

दो स्तरों पर करेगा दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला

भार्गवास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका Two-Layer Defence Mechanism है. यानी यह दो स्तरों पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है. इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग दूरी और परिस्थितियों में आने वाले ड्रोन खतरों को रोकना होता है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों स्तरों की सटीक तकनीकी संरचना, उनकी प्रभावी दूरी और इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर का पूरा विवरण नहीं दिया गया है.

इस प्रणाली को एक साथ कई ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मतलब है कि यदि दुश्मन एक ही समय में कई ड्रोन भेजता है, तो रक्षा प्रणाली को हर ड्रोन के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया देने की जरूरत कम हो सकती है. युद्ध के मैदान में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रोन स्वार्म का सबसे बड़ा फायदा ही संख्या और एक साथ हमला करने की रणनीति है.

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भार्गवास्त्र को वाहन पर लगाया जा सकता है. इससे इसे जरूरत के मुताबिक अलग-अलग सैन्य क्षेत्रों में ले जाना और तैनात करना आसान हो सकता है. स्थायी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले मोबाइल सिस्टम का फायदा यह है कि सेना संवेदनशील ठिकानों, सैन्य काफिलों और अग्रिम मोर्चों की सुरक्षा के लिए अपनी तैनाती बदल सकती है.

इसके अलावा, मोबाइल तैनाती से सैन्य कमांडरों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने में मदद मिल सकती है. भारत के सीमावर्ती इलाकों में, जहां दुश्मन की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक और निगरानी उपकरण भेजने की घटनाएं सामने आती रही हैं, वहां ऐसी तकनीक की उपयोगिता बढ़ जाती है.

भारत की ड्रोन रोधी क्षमता के लिए क्यों अहम है यह उपलब्धि?

भारत की सीमाओं पर ड्रोन एक नई सुरक्षा चुनौती बन चुके हैं. खासकर पाकिस्तान सीमा के आसपास ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजने की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं. दूसरी तरफ, आधुनिक युद्धों में ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है.

ऐसी स्थिति में भारत को केवल दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने वाली तकनीक ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से नष्ट करने वाली प्रणालियों की भी जरूरत है. भार्गवास्त्र इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. इसका स्वदेशी विकास भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी Aatmanirbhar Bharat को भी मजबूती दे सकता है. इससे भविष्य में विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भरता कम करने की संभावना बनेगी.

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क्या सफल परीक्षण के बाद सेना में शामिल होगा भार्गवास्त्र?

पोखरण में 20 से 24 नवंबर तक हुए सफल इन-हाउस डेवलपमेंट ट्रायल इस प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव हैं. हालांकि, विकास परीक्षणों की सफलता का मतलब यह नहीं है कि हथियार तत्काल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है. इसके लिए आगे तकनीकी मूल्यांकन, प्रदर्शन परीक्षण, विश्वसनीयता की जांच और सैन्य जरूरतों के अनुरूप परीक्षण जैसे चरण महत्वपूर्ण होंगे.

भार्गवास्त्र की वास्तविक उपयोगिता उसकी पहचान क्षमता, प्रतिक्रिया समय, एक साथ कितने ड्रोनों को रोक सकता है और अलग-अलग परिस्थितियों में उसकी प्रभावशीलता से तय होगी. फिलहाल इसकी सटीक मारक दूरी और अन्य तकनीकी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. इसलिए इसे भारत की ड्रोन रोधी रक्षा क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक युद्धक क्षमता का आकलन विस्तृत परीक्षणों के बाद ही संभव होगा.

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