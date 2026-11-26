पाकिस्तानी सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ पर विवाद हो रहा है. भारत में नेटफ्लिक्स पर इसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है जबकि पाकिस्तान के मंत्री अहसान इकबाल बैन लगाने की मांग का विरोध कर रह रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही है. इसके साथ ही पाकिस्तान के दूसरे सीरियल्स भी बैन होने के बाद भी भारत में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, जिनमें दर-ए-निजात आदि शामिल है. लेकिन सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तानी सीरीज भारत में बैन है, तो क्या उन्हें देखना भी गैरकानूनी है? क्या कानून के हिसाब से आप अपने घर पर टीवी पर या फोन पर, ग्रुप में इकट्ठा होकर फोन देख सकते हैं? तो समझते हैं...

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अपराध है या नहीं... ये समझने से पहले समझते हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट पर किस तरह बैन लगाया गया है. दरअसल, भारत सरकार ने पिछले साल ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया था कि वे पाकिस्तान-मूल की फिल्में, वेब सीरीज, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग सामग्री भारत में उपलब्ध न कराएं. इसके पीछे सरकार का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक-व्यवस्था रहा है. सरकार की ओर से आईटी एक्ट के तहत ये एडवाइजरी जारी की गई है.

बता दें कि सरकार देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा, रक्षा या लोक-व्यवस्था के हित में किसी वेबसाइट, सोशल-मीडिया हैंडल, पोस्ट या कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है. ऐसे में सरकार ने पाकिस्तानी कंटेंट के भारत में प्रसारण पर रोक लगा रखी है. अब सवाल है कि किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो क्या उसे देखा जा सकता है या नहीं.

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दरअसल, सीधे तौर पर, केवल यूट्यूब पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पाकिस्तानी सीरीज देखना इस एडवाइजरी के हिसाब से आम दर्शक के लिए अपराध नहीं बनता. सरकार के नियम उन प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं, जो उन कंटेंट को अपलोड, होस्ट करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं. ऐसे में ये बैन दर्शक पर लागू नहीं होता है और अगर आप इसे प्राइवेट स्पेस में देख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट...

इस बारे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने बताया कि पाकिस्तानी कंटेंट को देखना कोई क्राइम नहीं है. एक दर्शक को किसी लीगल प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट मिल रहा है तो वो आजादी है कि वो किसी भी तरह का कंटेंट देखे. वो यूट्यूब पर मौजूद कोई भी वीडियो देख सकता है. ऐसे में अगर सरकार चाहती है कि देश में कोई पाकिस्तानी कंटेंट ना देखे तो वो यूट्यूब और सरकार के बीच का मसला है और दर्शक के तौर पर कोई भी कंटेंट देख सकते हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि अगर कंटेंट में अश्लीलता, भड़काऊ या धार्मिक ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट नहीं है तो और लोगों के लिए भी स्क्रीनिंग करना गलत नहीं माना जा सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने बताया कि अगर कोई पाकिस्तानी कंटेंट आसानी से उपलब्ध है और लीगल प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है तो उसे देखना लीगल है. अगर आप वो बैन कंटेट देखने के लिए वीपीएन आदि का सहारा लेते हैं और उन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, जो बैन हैं तो आप पर एक्शन हो सकता है. अगर कोई पाकिस्तानी सीरीज यूट्यूब पर पर भारत में खुले तौर पर दिख रही है, तो उसे देखना आम तौर पर लीगल माना जाता है. इसके लिए ऐसा कोई सामान्य कानूनी प्रावधान नहीं है जो केवल “पाकिस्तानी सीरीज देखने” को अपराध ठहराता हो.

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कब गलत हो सकता है?

लेकिन, अगर कोई वीडियो भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसे अन्य तकनीकी तरीके से एक्सेस करना प्लेटफॉर्म के नियमों और सरकारी पाबंदी के विरुद्ध हो सकता है. ऐसे मामलों में दर्शक के लिए तुरंत अपराध का दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन यह जोखिम भरा और नियमों के खिलाफ हो सकता है.

असली जोखिम तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति बैन या ब्लॉक किए गए कंटेंट को दोबारा अपलोड करे, डाउनलोड करके दूसरों को बांटे, अनधिकृत लिंक चलाए या उससे पैसा कमाए. ऐसे मामलों में सरकारी आदेश, आईटी रूल्स और कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हो सकता है, जिसके लिए अपलोडर या वितरक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. यानी देखना और फैलाना, दोनों में बड़ा फर्क है.

पुलिस ने कार्रवाई की

अब सवाल है कि जब कंटेंट देखा जा सकता है तो थियटर और रेस्टोरेंट में होने वाली स्क्रीनिंग को क्यों रोका गया. दरअसल, इसकी वजह ये है कि आप खुद कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इनकी स्क्रीनिंग करना या बिजनेस पर्पज के तौर पर इसका इस्तेमाल करना गलत माना जाता है. इस वजह से यहां स्क्रीनिंग को रोका गया हो सकता है.

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