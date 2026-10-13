कहीं सरेआम फायरिंग तो कहीं ट्रिपल मर्डर... तीन राज्यों में एक जैसी 4 सनसनीखेज वारदात

दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक ही दिन के दौरान गोलीबारी और हत्या की चार अलग-अलग वारदातें सामने आई हैं. कहीं सरेआम फायरिंग की घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, तो कहीं दिनदहाड़े युवक को दौड़ाकर गोलियां मारी गईं. पंजाब के मानसा में नशे की बिक्री का मुद्दा उठाने वाले परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वहीं, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रामलीला मेले के हिसाब-किताब को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों की जान चली गई.

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दिल्ली के रणहौला में सरेआम फायरिंग

दिल्ली के रणहौला इलाके में सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है. इस मामले में 11 अक्टूबर को हुई हत्या की वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में घटना से जुड़े दृश्य कैद होने की जानकारी दी गई है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में फायरिंग के पीछे की वजह, मृतक की पहचान और आरोपियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है.

परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या

पंजाब के मानसा में परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया गया है कि वह राज्य में खुलेआम नशे की बिक्री का मुद्दा उठा रहे थे. जानकारी के मुताबिक, उन्हें आज सुबह गोली मारी गई. इस घटना के बाद उनकी हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि उनकी हत्या का सीधा संबंध नशे के खिलाफ उनकी गतिविधियों से था. वारदात के पीछे की वजह और आरोपियों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

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ग्रेटर नोएडा में युवक की दिनदहाड़े हत्या

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में एक युवक की हत्या का CCTV वीडियो सामने आया है. यह वारदात करीब चार दिन पहले हुई थी. जानकारी के मुताबिक, युवक को दिनदहाड़े दौड़ाकर गोलियां मारी गईं. घटना के CCTV फुटेज सामने आने के बाद वारदात से जुड़े दृश्य चर्चा में हैं. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में मृतक की पहचान, हत्या की वजह और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है.

पीलीभीत में तीन लोगों की हत्या

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अमरिया कस्बे में रामलीला मेले के हिसाब-किताब को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतकों में दो सगे भाई अंकित गुप्ता और मोहित गुप्ता शामिल हैं. तीसरा मृतक 15 वर्षीय कुणाल श्रीवास्तव है. बताया जा रहा है कि रामलीला कमेटी की बैठक के दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और तीन लोगों की जान चली गई. इस घटना का लाइव वीडियो सामने आने की जानकारी भी दी गई है.

एक दिन, तीन राज्य और चार वारदात!

दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से सामने आईं इन चार घटनाओं में गोलीबारी और हत्या की वारदातें शामिल हैं. दिल्ली के रणहौला और ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में CCTV फुटेज सामने आए हैं, जबकि पीलीभीत में तीन लोगों की हत्या की वजह रामलीला मेले के हिसाब-किताब को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. पंजाब के मानसा में परविंदर झोटा की हत्या का मामला भी सामने आया है. इन सभी मामलों में घटनाओं की वजह, आरोपियों की भूमिका और पुलिस की जांच से जुड़ी पूरी जानकारी के आधार पर ही आगे की तस्वीर साफ होगी.

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