scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Anirudh Ravichander House: अनिरुद्ध के बेडरूम में नहीं है लग्जरी बेड! चर्चा में म्यूजिशियन का घर, करोड़पति काव्या मारन संग हुई शादी

म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की, इस बीच उनके घर का एक पुराना वीडियो चर्चा में है. जिसमें अनिरुद्ध की लाइफस्टाइल चर्चा में है.

Advertisement
X
कैसा है अनिरुद्ध का घर? (Photo: Instagram/beautifulhomes.india)
कैसा है अनिरुद्ध का घर? (Photo: Instagram/beautifulhomes.india)

बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं. क्योंकि हाल ही में उनकी सन ग्रुप के वारिस और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन के साथ शादी हुई हैं. 11 नवंबर को कपल ने ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग की. इस शाही शादी की चर्चा हर तरफ है और इस फंक्शन ने राजनीतिक से लेकर फिल्मी गलियारों तक में सुर्खियां बंटोरी. 

इसी बीच, अनिरुद्ध की जिंदगी से जुड़ा एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जब 2021 में 'एशियन पेंट्स' के लिए किए गए एक 'होम टूर' में, उन्होंने चेन्नई स्थित अपने घर के दरवाजे खोले और उन जगहों के बारे में बात की जो उनके लिए खास हैं. शानदार और महंगे तामझाम से दूर, अनिरुद्ध का यह आशियाना उनकी सादगी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है.

बेडरूम में बिस्तर की जगह फर्श पर गद्दा
अनिरुद्ध के इस होम टूर की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात उनका बेडरूम था. आमतौर पर बड़ी हस्तियों के घरों में लग्जरी बेड और महंगे फर्नीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन अनिरुद्ध के कमरे का नजारा बिल्कुल अलग है. यहां पारंपरिक बिस्तर की बजाय सीधे फर्श पर गद्दा बिछा हुआ है. खुद अनिरुद्ध ने इस बात का खुलासा किया था कि फर्श पर सोना उनकी अपनी पसंद है. उनका यह भी मानना है कि उन्हें बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा था कि, 'कुंवारे लड़के फर्श पर सोना पसंद करते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Anirudh Ravichander wedding
आम शादी से कैसे अलग है ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज, जो काव्या-अनिरुद्ध ने की है!
Anirudh Ravichander, Kavya Maran
अनिरुद्ध-काव्या ने नहीं फॉलो किए हिंदू रीति-रिवाज, की सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज
Anirudh Ravichander,Shahrukh Khan
शाहरुख खान ने अनिरुद्ध को क्यों कहा अपना बेटा? खुद बताई थी वजह
Anirudh Ravichander-Kavya Maran
काव्या-अनिरुद्ध का रजनीकांत-स्टालिन से कनेक्शन, क्या है रिश्ता?
Anirudh Ravichander-Kavya Maran
काव्या-अनिरुद्ध रिसेप्शन: PM मोदी-सीएम विजय को न्योता, आएंगे क्रिकेटर्स
Advertisement


अनिरुद्ध का मानना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की चकाचौंध और भागदौड़ के बीच घर एक ऐसी जगह है, जहां वे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से पूरी तरह ब्रेक ले लेते हैं. अनिरुद्ध ने बताया कि उनके माता-पिता उनकी इस मानसिक जरूरत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें घर पर किसी स्टार या सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक आम बेटे की तरह सुकून भरा वक्त बिताने देते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यादों की दीवार और परिवार के साथ खास बॉन्डिंग
चेन्नई स्थित इस घर में अनिरुद्ध के जीवन से जुड़ी यादों का खजाना छिपा है, जिसमें 'यादों की दीवार' (मेमोरी वॉल) सबसे खास है. इस दीवार पर उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर की कई तस्वीरें सजी हैं, जिनमें उनके पिता रवि राघवेन्द्र के साथ बिताए पल भी शामिल हैं. 

अनिरुद्ध का कहना है कि यह दीवार उनके दिल के सबसे करीब है. इसके अलावा, घर का लिविंग रूम वह जगह है जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता है. अनिरुद्ध ने मजेदार अंदाज में बताया कि उनके पिता अक्सर इस पारिवारिक मिलन का फायदा उठाकर उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछताछ करने लगते हैं.

शानदार होम थिएटर और लाइब्रेरी
समय के साथ जैसे-जैसे परिवार की जरूरतें बढ़ती गईं, इस घर का विस्तार भी किया गया. घर में एक डेडिकेटेड होम थिएटर बनाया गया है ताकि पूरा परिवार बिना बाहर जाए आराम से फिल्में एन्जॉय कर सके. इसके साथ ही, घर के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी और शांत ऑफिस भी है, जहां आने के लिए मजाकिया लहजे में 'अपॉइंटमेंट' की बात कही जाती है. अनिरुद्ध इस शांत कमरे का इस्तेमाल अपनी कहानियों और फिल्मों की स्क्रिप्ट सुनने के लिए करते हैं, जो उन्हें रचनात्मक विचार सोचने में मदद करता है.

Advertisement

इस होम टूर के दौरान सुपरस्टार रजनीकांत (जिन्हें वे प्यार से 'थलाइवर' कहते हैं) के साथ अनिरुद्ध की एक खास तस्वीर भी नजर आई. उन्होंने रजनीकांत के बेहद विनम्र स्वभाव की जमकर तारीफ की. इसके अलावा, एक फिल्म निर्माता द्वारा दिया गया घोड़े का तोहफा भी उनके घर की शान बढ़ाता है

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गाजियाबाद के रहने वाले IIT रुड़की के छात्र का हॉस्टल में मिला शव, सुसाइड की आशंका |
    दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर और ऑटो की भीषण टक्कर, नवजात समेत 3 की मौत, 5 घायल |
    6 साल की दुश्मनी, घंटों तक पीछा और सरेआम कत्ल... सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर हिस्ट्रीशीटर का मर्डर, 7007 गैंग का कनेक्शन |
    NCP के विलय की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने लगाया विराम, देखें क्या कहा |
    पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, मेट्रो और विकास परियोजनाओं की दी सौगात |
    'अब NVIDIA का नहीं खरीदूंगा एक भी स्‍टॉक...' जेनसन तक था कंपनी से नाता, बोले अरबपति |
    Kal Ka Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि वाले व्यापार में जल्दबाजी न करें, घाटा होने की संभावना, जानें 12 राशियों का हाल |
    राजीव गांधी का 'राम राज्य' दांव, अयोध्या में ताला खुला और फायदा उठा ले गई बीजेपी! |
    पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर फिदायीन हमला, BLA ने किया 18 जवानों को मार गिराने का दावा |
    रोहित शर्मा-व‍िराट कोहली के पुराने दुश्मन मैट हेनरी! 2019 में तोड़ा था वर्ल्ड कप का सपना, अब 2026 में मचाया कहर
    Advertisement