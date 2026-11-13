Anirudh Ravichander House: अनिरुद्ध के बेडरूम में नहीं है लग्जरी बेड! चर्चा में म्यूजिशियन का घर, करोड़पति काव्या मारन संग हुई शादी

बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं. क्योंकि हाल ही में उनकी सन ग्रुप के वारिस और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन के साथ शादी हुई हैं. 11 नवंबर को कपल ने ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग की. इस शाही शादी की चर्चा हर तरफ है और इस फंक्शन ने राजनीतिक से लेकर फिल्मी गलियारों तक में सुर्खियां बंटोरी.

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इसी बीच, अनिरुद्ध की जिंदगी से जुड़ा एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जब 2021 में 'एशियन पेंट्स' के लिए किए गए एक 'होम टूर' में, उन्होंने चेन्नई स्थित अपने घर के दरवाजे खोले और उन जगहों के बारे में बात की जो उनके लिए खास हैं. शानदार और महंगे तामझाम से दूर, अनिरुद्ध का यह आशियाना उनकी सादगी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है.

बेडरूम में बिस्तर की जगह फर्श पर गद्दा

अनिरुद्ध के इस होम टूर की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात उनका बेडरूम था. आमतौर पर बड़ी हस्तियों के घरों में लग्जरी बेड और महंगे फर्नीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन अनिरुद्ध के कमरे का नजारा बिल्कुल अलग है. यहां पारंपरिक बिस्तर की बजाय सीधे फर्श पर गद्दा बिछा हुआ है. खुद अनिरुद्ध ने इस बात का खुलासा किया था कि फर्श पर सोना उनकी अपनी पसंद है. उनका यह भी मानना है कि उन्हें बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा था कि, 'कुंवारे लड़के फर्श पर सोना पसंद करते हैं.'

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अनिरुद्ध का मानना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की चकाचौंध और भागदौड़ के बीच घर एक ऐसी जगह है, जहां वे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से पूरी तरह ब्रेक ले लेते हैं. अनिरुद्ध ने बताया कि उनके माता-पिता उनकी इस मानसिक जरूरत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें घर पर किसी स्टार या सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक आम बेटे की तरह सुकून भरा वक्त बिताने देते हैं.

यादों की दीवार और परिवार के साथ खास बॉन्डिंग

चेन्नई स्थित इस घर में अनिरुद्ध के जीवन से जुड़ी यादों का खजाना छिपा है, जिसमें 'यादों की दीवार' (मेमोरी वॉल) सबसे खास है. इस दीवार पर उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर की कई तस्वीरें सजी हैं, जिनमें उनके पिता रवि राघवेन्द्र के साथ बिताए पल भी शामिल हैं.

अनिरुद्ध का कहना है कि यह दीवार उनके दिल के सबसे करीब है. इसके अलावा, घर का लिविंग रूम वह जगह है जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता है. अनिरुद्ध ने मजेदार अंदाज में बताया कि उनके पिता अक्सर इस पारिवारिक मिलन का फायदा उठाकर उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछताछ करने लगते हैं.

शानदार होम थिएटर और लाइब्रेरी

समय के साथ जैसे-जैसे परिवार की जरूरतें बढ़ती गईं, इस घर का विस्तार भी किया गया. घर में एक डेडिकेटेड होम थिएटर बनाया गया है ताकि पूरा परिवार बिना बाहर जाए आराम से फिल्में एन्जॉय कर सके. इसके साथ ही, घर के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी और शांत ऑफिस भी है, जहां आने के लिए मजाकिया लहजे में 'अपॉइंटमेंट' की बात कही जाती है. अनिरुद्ध इस शांत कमरे का इस्तेमाल अपनी कहानियों और फिल्मों की स्क्रिप्ट सुनने के लिए करते हैं, जो उन्हें रचनात्मक विचार सोचने में मदद करता है.

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इस होम टूर के दौरान सुपरस्टार रजनीकांत (जिन्हें वे प्यार से 'थलाइवर' कहते हैं) के साथ अनिरुद्ध की एक खास तस्वीर भी नजर आई. उन्होंने रजनीकांत के बेहद विनम्र स्वभाव की जमकर तारीफ की. इसके अलावा, एक फिल्म निर्माता द्वारा दिया गया घोड़े का तोहफा भी उनके घर की शान बढ़ाता है

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