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करीना कपूर की ननद सोहा ने महाराष्ट्र के इस जंगल में मनाई दिवाली, दिखे बाघ और खूबसूरत नजारे, आप भी परिवार संग करें सैर

सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने इस बार बेटी इनाया के साथ शहर की चकाचौंध से दूर जंगल में दिवाली मनाई. उनका वेकेशन महाराष्ट्र के पास एक टाइगर रिजर्व में था. जानिए इस जगह की खासियत, जंगल सफारी का मजा लेने का सही समय और यहां पहुंचने का आसान तरीका.

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ताडोबा नेशनल पार्क में सफारी कर सकते हैं. (PHOTO:ITG)
ताडोबा नेशनल पार्क में सफारी कर सकते हैं. (PHOTO:ITG)

Maharashtra Tadoba National Park: त्योहारों पर शोर-शराबे से दूर अब लोग सुकून भरी जगह पर अपने परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसा ही कुछ इस बार दिवाली के मौके पर सैफ अली खान की छोटी बहन और करीनी कपूर की ननद सोहा अली खान ने भी किया. सोहा अपने पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया के साथ दिवाली मनाने महाराष्ट्र का ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व पहुंचे. 

सोहा ने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें पूरा परिवार रंगोली बनाते और दीये जलाते नजर आया. वहीं कुणाल ने जंगल सफारी के दौरान बाघ और दूसरे वन्यजीवों की झलक दिखाई. उनकी इस ट्रिप के बाद यह जगह घूमने के शौकीनों के बीच चर्चा में है. अगर आप भी जंगल सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं. 

कहां है ताडोबा टाइगर रिजर्व?

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महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व राज्य के सबसे पुराने और बड़े टाइगर रिजर्व में शामिल है. इसे ताडोबा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है. यहां घने जंगल, बांस के पेड़, झीलें और प्राकृतिक जलस्रोत देखने को मिलते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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यह जगह खासतौर पर बाघों के लिए मशहूर है. हालांकि, सफारी के दौरान तेंदुए, जंगली कुत्ते, भालू, हिरण और कई प्रजातियों के पक्षी भी दिखाई दे सकते हैं. यहां खुले जिप्सी वाहनों से जंगल सफारी कराई जाती है.

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कब घूमने जाना रहेगा अच्छा?

ताडोबा घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और हरियाली के बीच जंगल घूमने का अलग एक्सपीरियंस मिलता है. पक्षियों को देखने और फोटोग्राफी करने के शौकीनों के लिए भी यह समय अच्छा है.

वहीं मार्च से जून के बीच गर्मी बढ़ जाती है. इस दौरान पानी के सीमित सोर्स के आसपास बाघों की एक्टीविटी बढ़ सकती हैं, जिससे उन्हें देखने की संभावना बेहतर हो सकती है. हालांकि, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है. जुलाई से सितंबर के बीच मानसून के कारण कोर जोन में सफारी बंद रहती है.

कैसे बुक करें जंगल सफारी?

ताडोबा में जंगल सफारी करने के लिए परमिट लेना जरूरी है. इसके लिए महाराष्ट्र वन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है. बुकिंग आमतौर पर 120 दिन पहले तक खुलती है. छुट्टियों और वीकेंड पर टिकट जल्दी भर सकते हैं, इसलिए पहले से बुकिंग करना बेहतर रहेगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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यहां कोर और बफर जोन में सफारी का ऑप्शन मिलता है. सफारी के दौरान गाइड के निर्देशों का पालन करना जरूरी है. जंगल में शोर न करें और वन्यजीवों को परेशान करने से बचें.

दिल्ली से कैसे पहुंचें?

अगर आप दिल्ली से ताडोबा जाने के लिए सबसे पहले आपको नागपुर तक फ्लाइट या ट्रेन से पहुंच सकते हैं. नागपुर एयरपोर्ट से टैक्सी के जरिए रिजर्व पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा चंद्रपुर रेलवे स्टेशन भी अच्छा ऑप्शन है, जहां से मोहर्ली गेट की दूरी करीब 45 किलोमीटर है.

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