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दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर और ऑटो की भीषण टक्कर, नवजात समेत 3 की मौत, 5 घायल

दिल्ली के सोनिया विहार में पुस्ता नंबर-5 के पास डंपर और ऑटो की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हैं. हादसे में एक नवजात बच्ची की भी जान गई. तीन साल की बच्ची सुरक्षित है.

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इस मामले में जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. पुस्ता नंबर-5 के पास एक तेज रफ्तार डंपर और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार कई लोग इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. हादसे में एक नवजात बच्ची की भी मौत हुई है, जबकि तीन साल की एक बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 12 नवंबर 2026 की सुबह करीब 5 बजकर 17 मिनट पर हुआ. सोनिया विहार के पुस्ता नंबर-5 पर डंपर (DL1LY 5990) और ऑटो (DL1RAB 5531) के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. भिड़ंत के बाद ऑटो में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए जुट गए.

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस ने दो वाटर टेंडर गाड़ियां और एक क्यूआरवी मौके के लिए रवाना की. फायर सर्विस के अधिकारी एसटीओ मनोज त्यागी भी घटनास्थल पर पहुंचे. हालांकि, फायर सर्विस की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों और पीसीआर की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था. सभी घायलों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया. देखें वीडियो-

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे में राजा (32) और राखी (30) समेत कुल पांच लोग घायल हुए हैं. वहीं, दो अज्ञात पुरुषों और एक नवजात बच्ची को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस तरह हादसे में मरने वालों की कुल संख्या तीन हो गई है. इसके अलावा तीन साल की एक बच्ची हादसे में सुरक्षित बच गई है.

हादसे की सूचना मिलने के बाद सोनिया विहार थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. मामले की जांच एएसआई महेश कर रहे हैं. पुलिस दोनों वाहनों के बारे में जानकारी जुटा रही है और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों और डंपर तथा ऑटो की भूमिका की जांच में जुटी है.

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