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'पंजाब में कांग्रेस ही मजबूत विकल्प, AAP का सफाया तय', गुरदासपुर में सचिन पायलट का निशाना

गुरदासपुर पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने दावा किया कि AAP सरकार का सफाया तय है और कांग्रेस ही राज्य में मजबूत विकल्प है. उन्होंने कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. पायलट ने कहा कि पार्टी चुनाव में सबसे अच्छे उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है.

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गुरदासपुर में सचिन पायलट ने AAP सरकार पर निशाना साधा है. (File Photo-PTI)
गुरदासपुर में सचिन पायलट ने AAP सरकार पर निशाना साधा है. (File Photo-PTI)

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. 

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने दावा किया है कि राज्य में AAP सरकार का सफाया तय है. उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ही एकमात्र मजबूत विकल्प है. पायलट गुरदासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन पर भी बात की.

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य इस चुनाव में सबसे अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है. इसके लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं और स्थानीय सदस्यों से मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और स्थिर सरकार चाहती है. कांग्रेस ही ऐसी सरकार दे सकती है.

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'AAP सरकार ढह रही है, उसका सफाया तय'

सचिन पायलट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में उसकी सरकार ढह रही है. यह बात सभी जानते हैं. चुनाव में AAP का पूरी तरह सफाया हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कोई मजबूत विकल्प है तो वह कांग्रेस है.

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पायलट ने कांग्रेस सरकारों के पुराने कामों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पंजाब में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे बड़े बदलाव कांग्रेस सरकारों के समय हुए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा राज्य के विकास के लिए काम किया है.

पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खुद इन समस्याओं को जानती है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके आसपास के लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं. लेकिन अब तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया है.

कश्मीर में जवानों पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

जम्मू-कश्मीर में जवानों पर हुए हमलों को लेकर भी सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कश्मीर में दो जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्र सरकार को देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: पंजाब चुनाव के लिए AAP की दूसरी लिस्ट जारी, 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 8 विधायकों का टिकट कटा

पायलट ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और आगे भी रहेगा. लेकिन सिर्फ प्रचार करने या स्पीच देने से काम नहीं चलेगा. सरकार को सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखानी होगी. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी को साथ रहना चाहिए.

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