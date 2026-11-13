NVIDIA के पूर्व CEO Jensen Huang का तीसरा अफेयर आया सामने, अब पत्नी को मिलेगी आधी संपत्ति?

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक NVIDIA के पूर्व CEO Jensen Huang की मुश्किलें कंपनी छोड़ने के बाद भी कम होती नहीं दिख रही हैं. पहले चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ रिश्ते की खबर आई, फिर एनवीडिया की अधिकारी किम्बर्ली पावेल के साथ संबंधों की रिपोर्ट सामने आई. अब रॉयटर्स ने एक और बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग का NVIDIA की एक दूसरी महिला कर्मचारी के साथ भी करीबी रिश्ता था. इस महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

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इस नई खबर के बाद जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी फिर चर्चा में है. उनकी पत्नी लोरि हुआंग के साथ करीब 40 साल पुरानी शादी, संभावित तलाक और उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं. फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि अगर दोनों अलग होते हैं तो लोरि हुआंग को कितनी संपत्ति मिल सकती है. हालांकि, अभी तक न तो तलाक की कोई घोषणा हुई है और न ही लोरि हुआंग ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहा है.

तीसरी महिला कौन है?

रॉयटर्स की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग का एनवीडिया की एक और कर्मचारी के साथ करीबी रिश्ता था. इस जानकारी की पुष्टि दो ऐसे लोगों ने की, जिन्हें इस मामले की जानकारी थी. Reuters ने महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. एजेंसी के मुताबिक, उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी.

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रिपोर्ट में NVIDIA, जेनसन हुआंग और किम्बर्ली पावेल की ओर से भी इस नए दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. कंपनी ने टिप्पणी करने से इनकार किया.

यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले दो महिलाओं के साथ जेनसेन हुआंग के कथित रिश्तों की चर्चा हो चुकी थी. पहली एलिस हुआंग हैं, जो सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी कारोबारी हैं. उन्हें चीनी जासूस बताया जा रहा है. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को उन पर चीन के लिए जानकारी जुटाने का शक है. दूसरी किम्बर्ली पावेल हैं, जो एनवीडिया में हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट हैं. The New York Times ने पांच पूर्व कर्मचारियों के हवाले से उनके और जेनसन हुआंग के बीच कथित रिश्ते की रिपोर्ट दी थी.

इनमें से जेनसन हुआंग ने 8 नवंबर को कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की थी. हालांकि, उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया था. तीसरे कथित रिश्ते की खबर उनके CEO पद छोड़ने के बाद सामने आई है.

40 साल की शादी, कौन हैं लोरि हुआंग?

जेनसन हुआंग और लोरि हुआंग की मुलाकात अमेरिका की ओरिगोन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों की शादी 1980 के दशक के मध्य में हुई थी. यानी उनका रिश्ता एनवीडिया की स्थापना से भी पहले का है. दोनों ने मिलकर कंपनी के शुरुआती दौर से लेकर उसके दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल होने तक का सफर देखा.

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लोरि हुआंग हमेशा से अपने पति के निजी और कारोबारी जीवन का हिस्सा रही हैं. जेनसन पहले भी कह चुके हैं कि लोरि ने NVIDIA के सफर में हर कदम पर उनका साथ दिया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन ने हाल में अपने सहयोगियों से यह भी कहा था कि उनकी पत्नी ने उनके लिए कई जरूरी काम संभाले हैं, जिनमें वित्तीय मामलों और कागजी कामकाज की जिम्मेदारी भी शामिल है.

8 नवंबर को कर्मचारियों को भेजे संदेश में जेनसन ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि उनके कदम से परिवार को दुख पहुंचा और इसके लिए कोई बहाना नहीं है. उन्होंने अपनी गलती की जिम्मेदारी लेते हुए उम्मीद जताई थी कि समय के साथ परिवार का भरोसा फिर हासिल कर सकेंगे.

लोरि हुआंग ने अब तक इस मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

क्या तलाक हुआ तो लोरि हुआंग को मिल सकते हैं 70 अरब डॉलर?

जेनसन हुआंग की संपत्ति को लेकर भी चर्चा तेज है. Forbes के मुताबिक, 12 नवंबर को उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 143.2 अरब डॉलर थी. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एनवीडिया में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है. कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 3.5 फीसदी से ज्यादा बताई गई है. वह एनवीडिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं.

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Forbes ने अपनी रिपोर्ट में कैलिफोर्निया के संपत्ति कानून का हवाला देते हुए बताया कि वहां शादी के दौरान हासिल की गई संपत्ति आमतौर पर पति-पत्नी की साझा संपत्ति मानी जाती है. तलाक की स्थिति में इसे बराबर बांटने का नियम लागू हो सकता है. इसी आधार पर रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि अगर Jensen और Lori का तलाक होता है तो Lori को उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सकता है. Forbes ने संभावित रकम 70 अरब डॉलर या उससे ज्यादा होने की संभावना जताई है.

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