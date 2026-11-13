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हरदोई गंगा एक्सप्रेस-वे हादसा: इकलौते बेटे-बहू और दोनों पोतों की लाशें देख फूट-फूटकर रो पड़े बूढ़े पिता! झकझोर देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Hardoi Ganga Expressway Accident: हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र में भाई दूज के दिन गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में प्रयागराज के एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस भीषण दुर्घटना की भयावहता को बयां किया है.

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हरदोई सड़क हादसे में पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत (Photo- ITG)
हरदोई सड़क हादसे में पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत (Photo- ITG)

प्रयागराज के एडीए कॉलोनी निवासी 39 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ उपाध्याय नोएडा से अपनी पत्नी मेनका और दो मासूम बेटों व्योम तथा शिवओम के साथ बुधवार दोपहर एक्सयूवी कार से घर आ रहे थे. हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. गुरुवार सुबह प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर चारों के शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई हादसे की भीषणता

बुधवार देर रात एसडीएम सदर गुलाबचंद की मौजूदगी में चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. रिपोर्ट के मुताबिक कार चला रहे सौरभ उपाध्याय के दाहिने पैर की चार और बाएं पैर की पांच यानी कुल नौ हड्डियां टूट गई थीं. उनकी पत्नी मेनका के कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर होने के साथ लीवर भी फट गया था. वहीं, बड़े बेटे व्योम के दोनों पैरों की दो हड्डियां टूटने और लीवर फटने के साथ ही दोनों मासूमों की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी.

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छठ पर्व मनाने नोएडा से प्रयागराज आ रहा था परिवार

सौरभ उपाध्याय मूल रूप से प्रयागराज के नीम सराय मुंडेरा के रहने वाले थे और नोएडा में एक निजी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे. उनका पूरा परिवार छठ पर्व मनाने और भाई दूज के पावन अवसर पर अपने घर लौट रहा था. बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जब मेनका की मां मंजू ने फोन किया, तो किसी स्थानीय व्यक्ति ने हादसे की जानकारी दी. परिवार को इस अनहोनी पर पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सच सामने आया तो दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

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एक साथ उठी चार अर्थियां, घाट पर छाया मातम

गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे जब चारों शव प्रयागराज स्थित घर पहुंचे, तो वहां कोहराम मच गया. सुबह करीब दस बजे रसूलाबाद घाट पर सौरभ के पिता और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता जय गोविंद उपाध्याय ने अपने इकलौते बेटे और बहू की चिता को मुखाग्नि दी. सौरभ और मेनका पंचतत्व में विलीन हुए, जबकि दोनों मासूम बच्चों व्योम और शिवओम को पास ही गंगा नदी में दफनाया गया. एक साथ चार चिताओं को उठता देख घाट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं.

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