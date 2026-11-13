जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल, कोर्ट ने दी मंजूरी

खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली है. वह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनके वकीलों ने शुक्रवार को बताया कि कोर्ट ने उन्हें एक दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी है.

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अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर (84) का रविवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. इसके बाद परिवार ने अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए अमृतसर की अदालत में अर्जी दाखिल की थी. परिवार ने 14 नवंबर से 17 नवंबर तक चार दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की कस्टडी पैरोल मंजूर की.



पैरोल की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पंजाब पहुंचेंगे अमृतपाल



अमृतपाल सिंह के वकील करमवीर सिंह के मुताबिक, उनके पंजाब पहुंचने का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि अस्थायी रिहाई से जुड़ी सभी औपचारिकताएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं.

वकील ने बताया कि अमृतपाल अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे. दादी के निधन के बाद परिवार ने भी अंतिम संस्कार रोक दिया था. परिवार ने कहा था कि वे अमृतपाल के आने का इंतजार करेंगे. चरण कौर का पार्थिव शरीर अमृतसर जिले के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है.



दादी से वीडियो कॉल कराने की भी मिली थी अनुमति



वकीलों के मुताबिक, जिला अदालत ने इससे पहले अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल से अपनी दादी से 10 मिनट की वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी थी. हालांकि, परिवार और वकीलों का कहना है कि दादी की हालत गंभीर होने के कारण वीडियो कॉल की व्यवस्था नहीं हो सकी.

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2023 के अजनाला केस में जेल में बंद हैं अमृतपाल



अमृतपाल सिंह 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन हमले से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं. उन्हें 23 अप्रैल 2023 को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था. पंजाब पुलिस ने एक महीने से ज्यादा समय तक तलाश अभियान चलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था.

23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित अजनाला पुलिस थाने में कथित तौर पर बैरिकेड तोड़कर प्रवेश किया था. इनमें कुछ समर्थकों के पास तलवारें और बंदूकें थीं. वे अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी.

अमृतपाल सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और खडूर साहिब सीट से जीत हासिल की थी.

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