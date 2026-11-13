scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल, कोर्ट ने दी मंजूरी

खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली है. वह असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं.

Advertisement
X
सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली है. (File Photo: ITG)
सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली है. (File Photo: ITG)

खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली है. वह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनके वकीलों ने शुक्रवार को बताया कि कोर्ट ने उन्हें एक दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी है.

अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर (84) का रविवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. इसके बाद परिवार ने अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए अमृतसर की अदालत में अर्जी दाखिल की थी. परिवार ने 14 नवंबर से 17 नवंबर तक चार दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की कस्टडी पैरोल मंजूर की.

पैरोल की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पंजाब पहुंचेंगे अमृतपाल

अमृतपाल सिंह के वकील करमवीर सिंह के मुताबिक, उनके पंजाब पहुंचने का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि अस्थायी रिहाई से जुड़ी सभी औपचारिकताएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं.

वकील ने बताया कि अमृतपाल अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे. दादी के निधन के बाद परिवार ने भी अंतिम संस्कार रोक दिया था. परिवार ने कहा था कि वे अमृतपाल के आने का इंतजार करेंगे. चरण कौर का पार्थिव शरीर अमृतसर जिले के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है.

दादी से वीडियो कॉल कराने की भी मिली थी अनुमति

वकीलों के मुताबिक, जिला अदालत ने इससे पहले अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल से अपनी दादी से 10 मिनट की वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी थी. हालांकि, परिवार और वकीलों का कहना है कि दादी की हालत गंभीर होने के कारण वीडियो कॉल की व्यवस्था नहीं हो सकी.

सम्बंधित ख़बरें

दादी के अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह ने 14 से 17 नवंबर तक अंतरिम जमानत मांगी है. (File Photo: ITG)
दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे अमृतपाल सिंह? सुनवाई टली
Amritpal Singh
'देश के लिए खतरा', EC ने बताया अमृतपाल सिंह के पार्टी रजिस्ट्रेशन को किया रिजेक्ट
सांसद अमृतपाल सिंह (फाइल फोटो)
जेल में बंद अमृतपाल सिंह की दादी का निधन, 10-12 दिन की पैरोल मांगी
Punjab Election 2027
पंजाब चुनाव: इस पार्टी ने इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को दिया टिकट
Amritpal singh party Waris Punjab de
अमृतपाल स‍िंह की पार्टी की कैसे बढ़ रही ताकत? देखें पंजाब आजतक
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'देश के लिए खतरा', EC ने बताया अमृतपाल सिंह के पार्टी रजिस्ट्रेशन को किया रिजेक्ट

2023 के अजनाला केस में जेल में बंद हैं अमृतपाल

अमृतपाल सिंह 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन हमले से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं. उन्हें 23 अप्रैल 2023 को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था. पंजाब पुलिस ने एक महीने से ज्यादा समय तक तलाश अभियान चलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था.

23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित अजनाला पुलिस थाने में कथित तौर पर बैरिकेड तोड़कर प्रवेश किया था. इनमें कुछ समर्थकों के पास तलवारें और बंदूकें थीं. वे अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी.

अमृतपाल सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और खडूर साहिब सीट से जीत हासिल की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गाजियाबाद के रहने वाले IIT रुड़की के छात्र का हॉस्टल में मिला शव, सुसाइड की आशंका |
    दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर और ऑटो की भीषण टक्कर, नवजात समेत 3 की मौत, 5 घायल |
    6 साल की दुश्मनी, घंटों तक पीछा और सरेआम कत्ल... सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर हिस्ट्रीशीटर का मर्डर, 7007 गैंग का कनेक्शन |
    NCP के विलय की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने लगाया विराम, देखें क्या कहा |
    पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, मेट्रो और विकास परियोजनाओं की दी सौगात |
    'अब NVIDIA का नहीं खरीदूंगा एक भी स्‍टॉक...' जेनसन तक था कंपनी से नाता, बोले अरबपति |
    Kal Ka Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि वाले व्यापार में जल्दबाजी न करें, घाटा होने की संभावना, जानें 12 राशियों का हाल |
    राजीव गांधी का 'राम राज्य' दांव, अयोध्या में ताला खुला और फायदा उठा ले गई बीजेपी! |
    पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर फिदायीन हमला, BLA ने किया 18 जवानों को मार गिराने का दावा |
    रोहित शर्मा-व‍िराट कोहली के पुराने दुश्मन मैट हेनरी! 2019 में तोड़ा था वर्ल्ड कप का सपना, अब 2026 में मचाया कहर
    Advertisement