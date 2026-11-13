गाजियाबाद के रहने वाले IIT रुड़की के छात्र का हॉस्टल में मिला शव, सुसाइड की आशंका

उत्तराखंड के रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 20 वर्षीय आयुष राजोरिया के रूप में हुई है. वह IIT रुड़की के गणित एवं कंप्यूटिंग विभाग में BS-MS प्रोग्राम के द्वितीय वर्ष के छात्र थे. छात्र की मौत के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की असली वजह पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात आयुष का शव संस्थान के गोविंद भवन हॉस्टल स्थित उनके कमरे में मिला. घटना की जानकारी मिलने के बाद संस्थान के सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. कमरे से साक्ष्य जुटाने के लिए फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया.

आयुष राजोरिया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले थे. वह IIT रुड़की में गणित एवं कंप्यूटिंग विभाग के BS-MS कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आत्महत्या की आशंका के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.

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IIT रुड़की ने जताया दुख

छात्र की मौत के बाद IIT रुड़की की मीडिया सेल इंचार्ज सोनिका श्रीवास्तव ने संस्थान की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया. संस्थान ने आयुष राजोरिया के असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

संस्थान ने कहा कि घटना से जुड़ी परिस्थितियों की पुलिस जांच कर रही है और IIT रुड़की जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है. परिवार को हरसंभव जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है. IIT रुड़की ने कहा कि इस मुश्किल समय में संस्थान आयुष के परिवार और उनके प्रियजनों के साथ खड़ा है. घटना से प्रभावित कैंपस समुदाय के सदस्यों को भी जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

आत्महत्या की आशंका

संस्थान ने लोगों से शोकाकुल परिवार की निजता का सम्मान करने और घटना को लेकर किसी भी तरह की अटकलें या अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है. फिलहाल छात्र की मौत के मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मौत की वजह की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

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