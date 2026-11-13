scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद के रहने वाले IIT रुड़की के छात्र का हॉस्टल में मिला शव, सुसाइड की आशंका

IIT रुड़की में BS-MS द्वितीय वर्ष के छात्र आयुष राजोरिया का शव गुरुवार देर रात गोविंद भवन हॉस्टल के कमरे में मिला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फील्ड यूनिट से भी साक्ष्य जुटाए गए हैं. छात्र की मौत के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है.

Advertisement
X
IIT रुड़की के हॉस्टल में छात्र आयुष राजोरिया का शव मिला.(Representative Image)
IIT रुड़की के हॉस्टल में छात्र आयुष राजोरिया का शव मिला.(Representative Image)

उत्तराखंड के रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 20 वर्षीय आयुष राजोरिया के रूप में हुई है. वह IIT रुड़की के गणित एवं कंप्यूटिंग विभाग में BS-MS प्रोग्राम के द्वितीय वर्ष के छात्र थे. छात्र की मौत के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की असली वजह पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात आयुष का शव संस्थान के गोविंद भवन हॉस्टल स्थित उनके कमरे में मिला. घटना की जानकारी मिलने के बाद संस्थान के सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. कमरे से साक्ष्य जुटाने के लिए फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया.

आयुष राजोरिया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले थे. वह IIT रुड़की में गणित एवं कंप्यूटिंग विभाग के BS-MS कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आत्महत्या की आशंका के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

The result marked a significant step in his journey from a financially constrained household in Mumbai to IIT Delhi.
 IIT दिल्ली में फैकल्टी और स्टाफ के ल‍िए होगी एम्पैथी वर्कशॉप
डिग्री या शॉर्ट-टर्म कोर्स? शिक्षा प्रणाली में बड़े चेंज की वकालत
IIT धनबाद के छात्रों का कैसा रहा प्लेसमेंट?
IIT में पिछले साल के मुकाबले कम हुई प्लेसमेंट, 2 को मिली सरकारी नौकरी
Uttarakhand Earthquake Risk
उत्तराखंड में महाभूकंप की चेतावनी, फंसी हिमालयी प्लेट्स!
IIT Goa Recruitment Exam Cheating Bluetooth
IIT गोवा की भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल! CISF ने दो संदिग्धों को दबोचा
Advertisement

IIT रुड़की ने जताया दुख

छात्र की मौत के बाद IIT रुड़की की मीडिया सेल इंचार्ज सोनिका श्रीवास्तव ने संस्थान की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया. संस्थान ने आयुष राजोरिया के असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

संस्थान ने कहा कि घटना से जुड़ी परिस्थितियों की पुलिस जांच कर रही है और IIT रुड़की जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है. परिवार को हरसंभव जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है. IIT रुड़की ने कहा कि इस मुश्किल समय में संस्थान आयुष के परिवार और उनके प्रियजनों के साथ खड़ा है. घटना से प्रभावित कैंपस समुदाय के सदस्यों को भी जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

आत्महत्या की आशंका

संस्थान ने लोगों से शोकाकुल परिवार की निजता का सम्मान करने और घटना को लेकर किसी भी तरह की अटकलें या अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है. फिलहाल छात्र की मौत के मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मौत की वजह की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, मेट्रो और विकास परियोजनाओं की दी सौगात |
    'अब NVIDIA का नहीं खरीदूंगा एक भी स्‍टॉक...' जेनसन तक था कंपनी से नाता, बोले अरबपति |
    Kal Ka Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि वाले व्यापार में जल्दबाजी न करें, घाटा होने की संभावना, जानें 12 राशियों का हाल |
    राजीव गांधी का 'राम राज्य' दांव, अयोध्या में ताला खुला और फायदा उठा ले गई बीजेपी! |
    पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर फिदायीन हमला, BLA ने किया 18 जवानों को मार गिराने का दावा |
    रोहित शर्मा-व‍िराट कोहली के पुराने दुश्मन मैट हेनरी! 2019 में तोड़ा था वर्ल्ड कप का सपना, अब 2026 में मचाया कहर |
    Anirudh-Kavya Wedding: काव्या-अनिरुद्ध ने की सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज, आम शादियों से कितनी अलग है ये बिना दिखावे वाली शादी? |
    बिगड़ी एक्टर की हालत, 'बच्चों' से बिछड़ने पर हुआ मजबूर, NGO के किया हवाले, नहीं रुके आंसू |
    योगी सरकार में महिलाओं के स्वरोजगार को मिल रही नई पहचान, लखनऊ की रेखा सिंह बनीं मिसाल |
    बाहुबली अनंत सिंह की बेटी कितनी पढ़ी-लिखी? दामाद ने अमेरिका से किया MBA!
    Advertisement