सरकार बांट रही ₹90000 गारंटी फ्री लोन... क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, सिर्फ आधार लाएं और ले जाएं

क्या आप अपना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर सरकार से आर्थिक मदद ले सकते हैं. मोदी सरकार की रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई स्कीम आपके काम आ सकती है. हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna) की, जिसमें 90,000 रुपये तक लोन मिल जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी, साथ ही सरकार की ओर से कई बेनिफिट्स के साथ क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है.

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75 लाख लोगों को फायदा, 2030 तक मौका

जून 2020 में PM Svanidhi Yojna की शुरुआत की गई थी, जिसने कोरोना महामारी के दौरान अपना व्यापार खोने वाले रेहड़ी पटरी वालों की बड़ी मदद की. ये योजना 31 मार्च 2030 तक चालू रहेगी. तेजी से पॉपुलर हुई इस योजना में लाभार्थियों की संख्या 75.5 लाख से अधिक हो गई है और 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के 1.12 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं. इनमें 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटली जोड़ा गया है. सरकारी आंकड़े देखें, तो पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक और ब्याज सब्सिडी से करीब 800 करोड़ रुपये मिले हैं.

इस तरह मिलता है Govt लोन

मोदी सरकार की इस गारंटी फ्री लोन स्कीम के तहत पात्र लाभार्थि को 90 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, पहले ये 80,000 रुपये थी, सरकार ने 10000 रुपये बढ़ा दिया था. PM Svanidhi Yojna में लोन की रकम तीन चरणों में दी जाती है, जो लाभार्थी की क्रेडिबिलिटी के आधार पर दी जाती है. मतलब साफ है एक किस्त चुकाने पर दूसरी और फिर तीसरी किस्त मिलती है. आवेदन मंजूर होने के बाद सबसे पहले 15,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये और आखिरी किस्त के तौर पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं.

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Credit Card से कैश बैक तक

सरकार जरूरतमंदों को गारंटी फ्री 90,000 रुपये का लोन ही इस स्कीम के तहत नहीं दे रही, बल्कि पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को UPI Linked रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) भी दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए सरकार ने नियम तय किए हैं और इनके तहत लोन की दूसरी किस्त टाइम पर चुकाने वाले लाभार्थी को 30,000 रुपये तक लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाता है. इसके अलावा खुदरा और थोक लेन-देन के लिए डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक भी मिलता है.

लोन के लिए सिर्फ Aadhaar जरूरी

PM Svanidhi Yojna के तहत सरकार तीन चरणों में जो 90,000 रुपये का लोन दे रही है, उसके लिए आवेदक को बड़ी कागजी कार्रवाई की जरूरत भी नहीं है. इस लोन को पाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड होना ही काफी है. यानी अपने साथ Aadhaar Card लाइए और लोन ले जाइए. एक और खास सुविधा की बात करें, तो लोन में मिली रकम को छोटी ईएमआई (EMI Payment) से चुकाने की सुविधा भी मिल जाती है.

आसान है लोन के लिए अप्लाई करना

PM Svanidhi Yojna के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है. योजना का फॉर्म लेकर उसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर अपने आधार कार्ड की कॉपी अटैच करने बाद जमा कर दें. बैंक द्वारा आपके द्वारा भरी गई जानकारियों की जांच के बाद Loan अप्रूवल दे दिया जाता है. यहां बता दें कि अब तक इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 फीसदी महिलाएं हैं.

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