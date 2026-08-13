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'अभी भी वक्त है, माफी मांगो', सलमान को एक्स-GF सोमी अली का मैसेज, बिश्नोई मंदिर का किया जिक्र

बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने दावा किया है कि उन्होंने एक्टर को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी थी. जानिए उन्होंने क्या कहा.

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सलमान की एक्स-GF सोमी अली का चौंकाने वाला बयान (Photo: ITG)
सलमान की एक्स-GF सोमी अली का चौंकाने वाला बयान (Photo: ITG)

बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बीच उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली का एक नया और चौंकाने वाला बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने एक्टर से माफी की डिमांड की है.

कभी सलमान खान के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहीं और ऐश्वर्या राय के आने के बाद उनसे अलग हुईं सोमी अक्सर सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाती रही हैं. अब एक हालिया इंटरव्यू में सोमी अली ने खुलासा किया है कि उन्होंने सलमान को उनके पर्सनल नंबर पर मैसेज भेजकर बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगने और अपनी ईगो छोड़ने की सलाह दी थी.

सलमान की एक्स-GF ने क्या कहा?
निधि वासंदानी को दिए इंटरव्यू के दौरान जब सोमी अली से पूछा गया कि अगर वे सलमान खान के आमने-सामने बैठकर बात करें तो उनसे क्या कहेंगी, तो सोमी ने बताया कि वे पहले ही सलमान से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर चुकी हैं. सोमी ने दावा किया, 'मैंने सलमान को टेक्स्ट किया था. मेरे पास उनका एक प्राइवेट नंबर है. मैंने उनसे कहा कि अभी भी वक्त है, आप बिश्नोई के मंदिर में जाकर माफी मांगिए और जो आपने औरतों के साथ गलत किया है, उसके लिए भी माफी मांगिए. अपनी ईगो को पीछे छोड़ दीजिए.'

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जब सोमी से सवाल किया कि आखिर वे माफी मांगने की शर्त क्यों लगा रही हैं और क्या वे पुरानी बातों को भुलाकर पैच-अप या नॉर्मल बातचीत के साथ आगे (Move On) नहीं बढ़ सकतीं? इस पर चर्चा करते हुए एंकर ने कहा कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सब कुछ खत्म करके दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं और नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करें? हालांकि, सोमी अपनी इस बात पर कायम नजर आईं कि सलमान को अपने किए पर माफी जरूर मांगनी चाहिए.

सलमान को मिल रही धमकियां
बता दें कि सलमान खान और सोमी अली का रिश्ता 90 के दशक में काफी सुर्खियों में रहा था. ब्रेकअप के बाद से ही सोमी कई बार सलमान खान पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगा चुकी हैं.

 ऐसे समय में जब सलमान खान पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकियों और सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहे हैं, सोमी अली के इस टेक्स्ट मैसेज वाले खुलासे और माफी मांगने की सलाह ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है.
 

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