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Murthal Style Paratha: बिना तंदूर और बिना बेले बनाएं मुरथल जैसा आलू पराठा, जानें ढाबे वाला सीक्रेट

Murthal Style Paratha: मुरथल के मशहूर आलू पराठे का मज़ा अब आप घर पर ही ले सकते हैं. ये पराठा बनाने के लिए आपको ना तंदूर की जरूरत होगी और ना ही बेलने की. आप नॉर्मल तवे पर ही बड़ा, कुरकुरा और मक्खन से लदा मुरथल स्टाइल आलू पराठा बना सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है तरीका.

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मुरथल स्टाइल पराठे को आपको हाथों से फैलाना है. (Photo: ITG)
मुरथल स्टाइल पराठे को आपको हाथों से फैलाना है. (Photo: ITG)

Murthal Style Paratha: भारतीयों को नाश्ते में पराठे खाना बहुत पसंद होता है और अगर वो पराठा तंदूरी हो, तो मजा दोगुना हो जाता है. मुरथल के पराठों का नाम सुनते ही आंखों के सामने आता है बड़ा-सा, गरमागरम और मक्खन से लदा पराठा आ जाता है. खासकर जब पराठा आलू का हो, जिसे दही और आम के अचार के साथ तो पैसा वसूल लगता है. लेकिन हर बार मुरथल जाना मुमकिन नहीं होता है. अगर हम कहें कि आपको मुरथल का पराठा खाने के लिए हर बार वहां जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर भी बिना तंदूर के मुरथल स्टाइल का बड़ा और स्वादिष्ट आलू पराठा बना सकते हैं.

इसकी खास बात ये है कि इसे बेलने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. सही तरीके से आटा गूंथा हो और स्टफिंग तैयार हो, तो पराठे को हाथ से ही आसानी से फैलाया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर मुरथल जैसा पराठा बनाने का आसान तरीका.

मुरथल स्टाइल आलू पराठे के लिए इंग्रेडिएंट्स

आलू की स्टफिंग के लिए

  • 4-5 उबले हुए आलू
  • स्वादानुसार नमक
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
  • 1/2 प्याज, बारीक कटा हुआ
  • 3-4 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
  • 1-2 बड़े चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
  • 1 छोटा चम्मच दरदरा कटा हुआ धनिया

पराठे के लिए

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1 कप आटे और मेवे से बनाएं रसीला और दानेदार आटे का हलवा
  • करीब 160 ग्राम गेहूं के आटे का एक बड़ा पेड़ा
  • जरूरत के अनुसार सूखा आटा
  • थोड़ा पानी
  • सेंकने और परोसने के लिए मक्खन

साथ में परोसने के लिए

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  • आम का अचार
  • दही

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, दरदरा कटा धनिया, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. सभी चीजों को हाथ या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें. 

2. ध्यान रखें कि आलू की स्टफिंग में नमी ज्यादा न हो. सूखी और अच्छी तरह मिक्स की हुई स्टफिंग से पराठा आसानी से तैयार होगा.

3. अब करीब 160 ग्राम आटे का बड़ा पेड़ा लें. इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएं और हल्का-सा बेलें. इसे बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि इसमें भरपूर आलू की स्टफिंग भरी जाएगी.

4. अब इसके बीच में तैयार आलू की स्टफिंग रखें. किनारों को उठाकर स्टफिंग को अंदर बंद करें और ऊपर से अच्छी तरह सील कर दें.

5. अब तवा अच्छी तरह गर्म कर लें. तैयार स्टफ्ड पेड़े को तवे पर रखें और धीरे-धीरे हाथों से बाहर की तरफ फैलाएं. मुरथल के पराठे अपने बड़े साइज के लिए मशहूर हैं, इसलिए इसे थोड़ा बड़ा फैलाने से घबराएं नहीं.

6. अगर आटा सही तरीके से गूंथा गया है और स्टफिंग बहुत गीली नहीं है, तो पराठे को बेलन की जरूरत के बिना भी हाथ से आसानी से फैलाया जा सकता है.

7. पराठे को फैलाने के बाद इसकी ऊपरी सतह पर थोड़ा पानी लगाएं और बचा हुआ सूखा आटा हल्के हाथ से झाड़ दें. अब इसे तवे पर किनारे से लेकर बीच की तरफ धीरे-धीरे पकाएं.

8. जब नीचे की तरफ हल्के गोल्डन निशान आने लगें, तो पराठे को पलट दें और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेंकें.

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9. पराठा अच्छी तरह सिक जाए तो इसके ऊपर भरपूर मक्खन लगाएं. थोड़ा मक्खन घुमाकर पूरे पराठे पर फैलाएं और इसे हल्का-सा चूर-चूर कर लें. इससे पराठे की परतें खुलेंगी और इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

10. गरमागरम मुरथल स्टाइल आलू पराठे को आम के अचार और ठंडी दही के साथ परोसें. घर पर बना यह बड़ा, कुरकुरा और मक्खन वाला पराठा आपको मुरथल के ढाबे का स्वाद जरूर याद दिलाएगा.

---- समाप्त ----
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