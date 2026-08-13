'पाकिस्तान प्रेम कब खत्म होगा?', नसीरुद्दीन शाह पर बोलीं कंगना रनौत, उठाए सवाल

सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाने के कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने उन पर पलटवार किया है. इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें 'लोमड़ी' कहने के बाद अब बीजेपी सांसद ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. उन्होंने झारखंड में प्रोटेस्ट, संसद की सुरक्षा में सेंध और फिल्म इंडस्ट्री में पाखंड का जिक्र किया.
यह बहस तब शुरू हुई जब नसीरुद्दीन शाह ने उन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के बारे में बात की जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का खुलकर समर्थन नहीं किया था. 'द वायर' को दिए एक इंटरव्यू में शाह ने कहा था, 'वे ऐसा तब करेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को कहेगा. एक कहावत है: जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वह भौंक नहीं सकता. जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे, तब वे भौंकेंगे.'
कंगना रनौत ने क्या कहा?
कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि शाह की तरह 'लोमड़ी' कहलाने के बजाय वह कुत्ता कहलाना पसंद करेंगी. उन्होंने उन पर भारत का खाकर पड़ोसी देश के लिए लड़ने का आरोप भी लगाया.
सीनियर एक्टर की आलोचना करने के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, 'मैंने उन्हें इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना बुरा वीडियो बनाया था, जिसमें वे ऐसी धमकियां दे रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, जो हमारे दुनिया भर में सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े-बड़े अवॉर्ड मिलते हैं. कम से कम उन्हें लोकतंत्र की गरिमा तो बनाए रखनी चाहिए कि एक चुने हुए व्यक्ति का, हमारे संविधान के हिसाब से, हमें सम्मान करना चाहिए.'
पाकिस्तान से जुड़े जिक्र पर सवाल उठाए
कंगना ने उस मुद्दे को भी फिर से उठाया जिस पर उन्होंने अपने कई पॉलिटिकल और इंडस्ट्री से जुड़े कमेंट्स में बात की है, और बॉलीवुड के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'और जब देखो, चाहे उनकी फिल्में हों, चाहे उनकी बातें हों, चाहे उनके इंटरव्यू हों, ये पाकिस्तान के प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मारे जाते हैं. तो मैं जाना चाहती हूं कि अब विभाजन को भी इतने साल हो गए हैं. तो ये प्रेम कहानी खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब इतना ज्यादा, चाहे वो पहलगाम हमला हो, चाहे हमने ऑपरेशन सिन्दूर से दूर किया हो. देश कहीं और जा रहा है, नागरिकों का कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देश को लेकर, तो क्या ये बॉलीवुड की प्रेम कहानी पाकिस्तान के साथ खत्म होगी?'
नसीरुद्दीन शाह की मूल टिप्पणियां छात्र विरोध प्रदर्शन पर प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी के बारे में थीं.