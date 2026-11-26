जहीर खान के साले और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी जयपुर में बहुत ही धूमधाम से हुई थी. जयपुर में शाही शादी के बाद सागरिका ने कोल्हापुर में अपनी नई नवेली भाभी पल्लवी का स्वागत करने के लिए ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. अब शादी और रिसेप्शन के बाद सागरिका के भाई और भाभी ने घर में पहली पूजा की. शादी के बाद घर में होने वाली पहली पूजा का मौका बेहद खास होता है. परिवार के सभी लोग एक साथ जुटते हैं, पूजा-पाठ होता है और नई बहू के साथ घर में नई शुरुआत की खुशियां मनाई जाती हैं.



ऐसा ही खुशनुमा नजारा एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के परिवार में भी देखने को मिला. सागरिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भाई शिवजीत घाटगे और उनकी नई नवेली पत्नी पल्लवी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों शादी के बाद घर में पहली पूजा करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस खास मौके पर सारी लाइमलाइट सागरिका और जहीर खान के बेटे नन्हे फतेहसिंह ने लूट ली, जो मामू की गोद में बैठा नजर आ रहा है.



मामू की गोद में बैठकर पूजा देखता रहा जहीर का लाडला

सागरिका की शेयर की गई तस्वीर बेहद प्यारी है. इसमें उनके भाई शिवजीत घाटगे पूजा के दौरान गोद में भांजे फतेहसिंह को लेकर बैठे हैं. नन्हा फतेहसिंह अपने मामू की गोद में आराम से बैठे हुए हैं और आसपास हो रही पूजा को देख रहे हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और मासूमियत तस्वीर को और खास बना रहे हैं. वहीं, नई नवेली मामी पल्लवी भी फतेहसिंह को बड़े प्यार से निहारती नजर आ रही हैं. पल्लवी की नजरें जिस तरह नन्हे फतेहसिंह पर टिकी हैं.

और पढ़ें

सागरिका के घर पर भाई की शादी के बाद पूजा रखी गई. (Photo: Instagram/@SagarikaGhatge)

क्रीम कुर्ते में दिखे शिवजीत, पल्लवी का साड़ी लुक रहा खूबसूरत

पूजा के खास मौके पर शिवजीत घाटगे ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए. उन्होंने हल्के क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है. सिर पर सफेद रंग की ट्रेडिशनल टोपी उनके लुक को खास बना रही है. उनका यह सादगी भरा ट्रेडिशनल अंदाज पूजा के मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है.

वहीं, नई नवेली दुल्हन पल्लवी नारंगी और गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं. साड़ी पर सुनहरे रंग की बारीक डिजाइन और बॉर्डर उनके लुक को रॉयल टच दे रहे हैं. उन्होंने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है. गले में भारी नेकलेस, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियां उनके ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट कर रही हैं. शादी के बाद पहली पूजा के मौके पर पल्लवी का यह साड़ी लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.

Advertisement

पिंक बंडी और सफेद कुर्ते में छाए नन्हे फतेहसिंह

इस फोटो में सबसे ज्यादा ध्यान नन्हे फतेहसिंह ने खींचा. जहीर खान के बेटे ने सफेद रंग का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है, जिसके ऊपर पिंक कलर की खूबसूरत प्रिंटेड बंडी नजर आ रही है. उसका यह ट्रेडिशनल लुक पूजा के माहौल से खूब मेल खा रहा है.

मामा की गोद में बैठा फतेहसिंह कभी इधर देखते तो कभी उधर. उनकी क्यूटनेस पर मामी पल्लवी भी प्यार लुटाती नजर आईं. तस्वीर में फतेहसिंह का मामा के साथ यह प्यारा बॉन्ड देखकर फैंस का भी दिल खुश हो सकता है.

सागरिका-जहीर के बेटे की क्यूनेस दिल जीत रही है. (Photo: Instagram/@SagarikaGhatge)

पापा जहीर की बाहों में सुकून से सोया बेटा

सागरिका ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें फतेहसिंह अपने पापा जहीर खान की बाहों में नजर आ रहा है. इस तस्वीर में जहीर आराम से बैठे हुआ है और नन्हे फतेहसिंह उनके कंधे से सिर टिकाकर सुकून से आराम करते दिख रहे हैं.

फतेहसिंह ने वही सफेद कुर्ता-पायजामा और लाल प्रिंटेड बंडी पहनी हुई है. वहीं, जहीर खान डार्क रंग कलर की टी-शर्ट और हल्के रंग की पैंट में कैजुअल अंदाज में नजर आ रहे हैं. पिता की गोद में नन्हे बेटे का यूं आराम करना तस्वीर को बेहद भावुक और प्यारा बना रहा है.

---- समाप्त ----