बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने 'रामायण पार्ट वन' देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर दिया हैं. उन्होंने रावण की ताकत और शारीरिक मौजूदगी को पर्दे पर उतारने के लिए यश की तारीफ की, लेकिन उनके एक्टिंग के कुछ पहलुओं पर अपनी असहमति भी जताई.

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फिल्म देखने के बाद 'X' (ट्विटर) पर अपनी बात रखते हुए, काजोल की बहन तनीषा ने कहा कि एक एक्टर के रूप में वह यश को पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें लगा कि पौराणिक पात्र के उनके चित्रण में थोड़ी और गहराई हो सकती थी.

उन्होंने लिखा, 'हो सकता है कि लोग मुझसे सहमत न हों! लेकिन अपनी दादी के समय की 'रामराज्य' देखकर, जो हमारी संस्कृति के इस हिस्से से मेरा पहला परिचय था, मैं इस फिल्म को देखने के बाद अपनी राय साझा किए बिना नहीं रह सकती.'

साई पल्लवी की खुलकर की आलोचना

तनीषा ने सीता के रोल पर कहा, 'साई_पल्लवी बेशक एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से सीता के रोल के लिए वे बिल्कुल भी सही नहीं लगीं. उनकी वजह से मैं पूरी तरह से विजुअल्स से कट जाती हूं! वैसे, विजुअल्स, कहानी और एक्टिंग - सब कुछ शानदार है.'

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Watching #Ramayana late but finally! Here’s my take ! I just have to say the media is soooo misleading. It is all ram! #RanbirKapoor is outstanding. I thought after I loved him in animal I might not connect him with lord Ram. But OMG! He’s perfect! Also #saipallavi I’m sure is a great actor but unfortunately for me completely miscast as #sita! She disconnects me completely from the visual ! And the visuals story acting are all fantastic! #yash As Ravan is superb! He has surpassed all expectations proving he takes his role to perfection! Both lord Ram and Ravan are played by actors who have embodied their roles to perfection! Ravan is A good match for Ram! A must watch ! — Tanishaa S Mukerji (@TanishaaMukerji) November 24, 2026

तनीषा ने माना कि यश ने इस किरदार में एक दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दी है, लेकिन उन्हें लगा कि उनका एक्ट मुख्य रूप से शारीरिक दबदबे पर टिका था. उन्होंने कहा, 'एक एक्टर के तौर पर मैं यश को पसंद करती हूं और मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में वह काफी प्रगतिशील हैं. लेकिन यहां, उनके एक्टिंग ने मुझे थोड़ा निराश किया.'

हालांकि, उन्होंने आगे कहा, 'रावण के रूप में बस इतना ही था. यश ने एक बेहतरीन विलेन की एक्टिंग की, लेकिन रावण सिर्फ एक विलेन नहीं था. वह एक विद्वान, एक ब्राह्मण और एक ज्ञानी व्यक्ति था. वह एक ऐसा इंसान था जो बहुत गहरा था, मानो हमेशा ध्यानमग्न रहता हो.'

#yash as #Ravan. People may not agree with me! But having watched my grandmothers #ramrajya as my first introduction to this part of our culture. I can’t help but share my take from watching the film! I love Yash as an actor and I think he’s very progressive as a person. But here he left me a bit dissatisfied with his performance. As I felt his performance was all power! Amazing body language action and arrogance ego that was all superb! But as Ravan that was it. Yash gave me a strong villains performance but Ravan was not just a villain. He was a scholar a Brahmin a learned man. He was someone who was deep almost meditative! There were glimpses of where he could have taken the role But he didn’t! The scene with surpnakha when he kills her husband. Some warmth some empathy was needed. It would not make him weak Infact it would give him layers ! Ravan didn’t need to be just anger and arrogance ! He needed to be manipulative , learned, the sequence where he goes to Sita as a sadhu was again all anger. It’s needed to vary from niceness to pleading to irritation to anger ! However Yash really matched Ranbir and I cannot fault him too much as Ravan because he did do an amazing job bringing the power of Ravan to the screen and that alone is Herculean task! — Tanishaa S Mukerji (@TanishaaMukerji) November 24, 2026

तनीषा ने शूर्पणखा वाले हिस्से का भी जिक्र किया, खासकर उस दृश्य का जिसमें रावण उसके पति को मार देता है. उन्होंने कहा कि इस हिस्से में थोड़ी और संवेदनशीलता या आत्मीयता दिखाई जा सकती थी.

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'उदाहरण के लिए, जब वह साधु बनकर सीता के पास जाता है, तो वहां भी सिर्फ गुस्सा ही दिखता है. जबकि वहां विनम्रता, विनती, झुंझलाहट और फिर गुस्से - इन सभी भावों का मिश्रण होना चाहिए था! हालाँकि, यश ने रणबीर के साथ बहुत अच्छी टक्कर दी है. रावण के रूप में मैं उन पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर रावण की ताकत को जिस तरह से पेश किया, वह वाकई कमाल का काम था - और अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है.'

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अपनी आलोचना के बावजूद, तनीषा ने फिल्म में यश के योगदान को सराहा और कहा कि भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस के सामने यश ने खुद को बखूबी साबित किया.

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