WhatsApp अब तक का सबसे बड़ा फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से स्मार्टफोन स्विच ऑफ होने के बाद भी मैसेज सेंड हो जाएगा. दरअसल, इस न्यू फीचर का नाम का नाम Scheduled Messages है. अब लोगों को बर्थडे और एनिवर्सिरी की बधाई सबसे पहले देने के लिए देर रात तक जागने की जरूरत नहीं होगी.

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अब बर्थडे मैसेज और एनिवर्सिरी संबंधित मैसेज को किसी भी समय टाइप करके ड्राफ्ट कर दें. इसके बाद बर्थडे वाले दिन ड्राफ्ट मैसेज ऑटोमेटिक डिलिवर हो जाएगा. इसकी जानकारी WhatsApp ने अपने ब्लॉगपोस्ट के जरिए दी है.

Meta के मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने शेड्यूल मैसेज फीचर का ग्लोबल रोलआउट कर दिया है. इसकी मदद से यूजर्स टेक्स्ट मैसेज के अलावा फोटो और वीडियो का भी पहले से ही शेड्यूल कर सकेंगे. यह फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों पर काम करेगा.

WhatsApp पर कितने दिन पहले मैसेज कर सकेंगे शेड्यूल

WhatsApp के शेड्यूल फीचर के तहत 10 मिनट से लेकर 14 दिन तक का मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे. ग्लोबल रोलाउट जारी हो चुका है, जिसका मतलब है कि यह आने वाले दिनों में एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को मिलेगा.

WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने का तरीका

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ब्लॉगपोस्ट में WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल कैसे कर सकेंगे, उसके बारे में बताया है. इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना होगा. आइए इसके बारे में जानते हैं.

WhatsApp ओपन करें.

जिसको मैसेज करना है, उसकी चैट ओपन करें.

फिर चैट बॉक्स के अंदर मैसेज टाइप करें, इमोजी आदि लगाएं.

मैसेज कंप्लीट होने के बाद सेंड बटन को कुछ देर तक दबाकर रखें.

इसके बाद मैसेज भेजने शेड्यूल करने का ऑप्शन आ जाएगा.

स्क्रीन पर तारीख और समय का ऑप्शन सामने आ जाएगा.

इसके बाद समय और दिन को सेट करें. इसके बाद मैसेज शेड्यूल हो जाएगा.

पहले से सेट किया गया समय आते ही WhatsApp मैसेज खुद ब खुद डिलिवरी हो जाएगा. मैसेज रिसीव करने वाले यूजर्स को यह मैसेज एकदम सामान्य मैसेज की तरह ही नजर आएगा.

WhatsApp शेड्यूल मैसेज करने की भी सुविधा देगा

WhatsApp अपने यूजर्स को शेड्यूल मैसेज के साथ-साथ शेड्यूल मैसेज को डिलीट करने का भी ऑप्शन देदाग. इसके लिए एक अलग व्यू ऑप्शन मिलेगा, जहां शेड्यूल किए गए सभी मैसेज को देखा जा सकेगा. अगर कोई मैसेज सेंड होने से पहले डिलीट करना है, तो उसको डिलीट भी किया जा सकेगा. हालांकि शेड्यूल किए गए मैसेज को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.

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स्मार्टफोन बंद होने पर होगा डिलिवर

WhatsApp के शेड्यूल मैसेज फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर स्मार्टफोन स्विच है या फिर आप फ्लाइट में है, जहां नेटवर्क नहीं आते हैं. उस दौरान भी शेड्यूल मैसेज काम करेंगे और टाइम आने पर खुद ही डिलिवर हो जाएंगे.

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सिक्योरिटी का रखा गया है ध्यान

WhatsApp के शेड्यूल मैसेज में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है. शेड्यूल मैसेज के अंदर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा मिलेगी.

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