तीन हफ्ते पहले हुए मिडटर्म इलेक्शन में अमेरिकी मतदाताओं ने महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका दिया था. कई लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने महंगाई को और बढ़ाया है. इसके बावजूद, ट्रंप अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

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बुधवार को ट्रंप ने चीन, जापान और यूरोपीय संघ समेत 14 व्यापारिक साझेदार देशों के सामानों पर नए सिरे से टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. ये कदम पहली नजर में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ये टैरिफ को लेकर ट्रंप के दशकों पुराने भरोसे और व्हाइट हाउस के सामने खड़ी नई राजनीतिक हकीकत को दिखाता है.

राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो सालों में अमेरिकी कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने जा रहा है. ऐसे में, सांसदों की मंजूरी के बिना इस्तेमाल किए जा सकने वाले सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार के रूप में टैरिफ की अहमियत ट्रंप के लिए और बढ़ गई है.

हालांकि टैरिफ आयातित सामानों पर लगने वाला कर है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी होती हैं. लेकिन ट्रंप इसे विदेशी नेताओं से अपनी शर्तें मनवाने, कॉर्पोरेट सीईओ को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए मजबूर करने, सरकार के लिए राजस्व जुटाने और कामकाजी वर्ग के वोटर्स को लुभाने के जरिये के रूप में देखते हैं.

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अधिकारियों और ट्रंप की सोच से वाकिफ लोगों के मुताबिक, मिडटर्म चुनाव में पार्टी की हार के बाद विधायी ताकत कम होने के बावजूद ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि आर्थिक नीतियों को चलाने की कमान अब भी उन्हीं के हाथ में है.

सोमवार को CNBC से बातचीत में अमेरिका में बन रही नई फैक्ट्रियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा था, 'ये सब टैरिफ की वजह से ही संभव हो रहा है.' हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इस नीति की कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है. ट्रंप ने कहा, 'इस छोटे से बदलाव के दौर में हमेशा थोड़ा सिरदर्द तो रहेगा ही.'

चुनावी हार के लिए अपनों ने ही टैरिफ को ठहराया जिम्मेदार

मिडटर्म चुनावों में पार्टी की चौंकाने वाली हार के बाद कांग्रेस के कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने तुरंत इसके लिए राष्ट्रपति की टैरिफ नीति को जिम्मेदार ठहराया. अमेरिकी मीडिया समूहों के लिए SSRS के किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक, दो-तिहाई मतदाताओं ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है.

वहीं, 21 प्रतिशत लोगों ने इसे फायदेमंद बताया और 12 प्रतिशत को कोई अंतर नहीं दिखा. येल यूनिवर्सिटी की बजट लैब ने इस महीने की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि टैरिफ के कारण अमेरिकी परिवारों का सालाना खर्च 900 डॉलर तक बढ़ गया है.

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इसके बावजूद, प्रशासन ने चुनिंदा इम्पोर्टेड चीजों पर 20 से 40 प्रतिशत तक की अधिकतम दर से नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, पूरे हो चुके या लंबित व्यापार समझौतों के तहत ये दर आमतौर पर 10 से 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगी. व्यापारिक साझेदारों की नीतियों की आठ महीने की समीक्षा के बाद लाई गई ये नई नीति उन टैरिफ में बदलाव करती है, जिन्हें ट्रंप ने 2025 में लगाया था और फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था.

शांतिपूर्ण घोषणा, लेकिन बाजार में तुरंत दिखी हलचल

ट्रंप के मुख्य व्यापार वार्ताकार जेमिसन ग्रीर ने अमेरिकी थैंक्सगिविंग की छुट्टी से एक दिन पहले बिना किसी शोर-शराबे के इस नए टैरिफ का ऐलान किया. खुद ट्रंप ने इस पर पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया, जो पिछले साल व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में हुए उनके 'लिबरेशन डे' टैरिफ ऐलान के बिल्कुल उलट था.

हालांकि, इस शांत घोषणा के बावजूद मार्केट ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और बुधवार को S&P 500 इंडेक्स एक चौथाई प्रतिशत गिरकर बंद हुआ. इससे कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने चिप कंपनी Nvidia के CEO के रूप में जेन्सन हुआंग की वापसी कराने की असाधारण कोशिशों से बाजार में हलचल मचा दी थी.

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डेमोक्रेट्स का हमला और श्रमिक संगठनों का समर्थन

डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस घोषणा पर ट्रंप को घेरते हुए कहा कि वो महंगाई को लेकर जनता के गुस्से को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं. बता दें कि ईरान पर हमला करने के ट्रंप के फैसले से भी ऑयल प्रोडक्शन और शिपिंग बाधित हुई है, जिससे महंगाई को और हवा मिली है. कई डेमोक्रेट्स ने ये भी तर्क दिया कि सहयोगी देशों को सजा देने से चीन की आक्रामक व्यापारिक नीतियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

हाउस की आगामी मेजॉरिटी लीडर और मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेट सांसद कैथरीन क्लार्क ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'रिपब्लिकन नेताओं ने कुछ भी नहीं सीखा है.'

वहीं, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिडलटन ने नीति का बचाव करते हुए कहा, 'एकतरफा व्यापार समझौतों के जरिए अमेरिकी कामगारों, किसानों और व्यवसायों को लूटे जाने से रोकना राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन की मुख्य नींव रही है.'

उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन 'लागत कम करने के लिए संघर्ष जारी रखेगा.' ट्रंप के 2025 के 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' के तहत व्यक्तिगत कर की दरें कम होने के बाद से टैरिफ संघीय सरकार के लिए राजस्व का एक नया स्रोत भी बन गया है.

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दिलचस्प बात ये है कि ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को कुछ ऐसे श्रमिक संगठनों का समर्थन मिला है, जो डेमोक्रेट्स का साथ देते रहे हैं. 2024 के चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने वाले 'यूनाइटेड स्टीलवर्कर्स इंटरनेशनल' की अध्यक्ष रॉक्सेन ब्राउन ने बुधवार को प्रशासन के इस कदम को 'लंबे समय से प्रतीक्षित' बताया.

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दूसरी ओर, कांग्रेस से रिटायर हो रहे नेब्रास्का के रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन ने टैरिफ को 'अमेरिकी उपभोक्ताओं पर एक कर' करार दिया. उन्होंने पार्टी की चुनावी हार के लिए उच्च महंगाई और वेतन में धीमी बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराते हुए सांसदों से आयात शुल्क पर अपना अधिकार वापस लेने की अपील की.

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