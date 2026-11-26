दिल्ली में एक एनकाउंटर हो गया है. एक हत्या मामले में वांछित अपराधी अमन गाजी का एनकाउंटर हुआ है. मंगलवार रात हुए एनकाउंटर में अमन गाजी के पैर में गोली लगी है.

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मंगलवार रात न्यू उस्मानपुर थाने के पास यमुना खादर इलाके में उत्तर-पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और अमन गाजी के बीच मुठभेड़ हुई थी. अमन गाजी के पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली नॉर्थ-ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि हत्या के एक मामले में आरोपी और वांटेड बदमाश अमन गाजी उस्मानपुर इलाके के आसपास मौजूद है. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की.

दरअसल, 16 नवंबर की शाम को समीर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या में अमन गाजी और नसीम दुर्रानी शामिल थे. मौके पर दोनों ने 18-20 राउंड गोलियां चलाई थी. नसीम दुर्रानी पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है और अब इस हत्या की वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को भी पकड़ा गया है. फिलहाल पुलिस ने अमन गाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अमन गाजी पर मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर फायरिंग की वारदात में नसीम दुर्रानी के साथ शामिल होने का भी आरोप है.

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मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर फायरिंग में भी था शामिल

अमन गाजी का नाम डी कंपनी के शूटर नसीम दुर्रानी के साथ जुड़ा रहा है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई फायरिंग की वारदात में नसीम दुर्रानी के साथ अमन गाजी भी शामिल था. पुलिस अब मुठभेड़ के बाद उससे पूछताछ कर इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी.

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एनकाउंटर में मारा गया था नसीम दुर्रानी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टर नसीम दुर्रानी एनकाउंटर में मारा गया था. नसीम दुर्रानी दिल्ली में समीर हत्याकांड में वांछित था. दुर्रानी पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. नसीम दुर्रानी के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से भी थे. पुलिस द्वारा रोके जाने पर उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया.

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