न EMI का बोझ, न बैंक से कर्ज... महिला ने 3 साल में खरीदा 70 लाख का घर

अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन घर की कीमत से ज्यादा मुश्किल कई बार सालों तक होम लोन की किस्त चुकाना होता है. ऐसे में महाराष्ट्र की एक महिला ने अपनी बचत और सही फाइनेंशियल प्लानिंग के दम पर बिना होम लोन लिए करीब 70 लाख रुपये का घर खरीदकर तैयार किया है. शाहद में रहने वाली पूजा गौड़ा ने तीन साल तक पैसे बचाकर न सिर्फ अपना घर खरीदा, बल्कि उसे अपनी पसंद के मुताबिक सजाया भी. उनकी इस कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. पूजा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कमाई, सेविंग और सेल्स जॉब से मिलने वाले इंसेंटिव का इस्तेमाल कर बिना कर्ज लिए घर खरीदने का सपना पूरा किया.

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पूजा के मुताबिक, उनके फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपये थी, जबकि इंटीरियर और घर को तैयार करने में कुल खर्च करीब 70 लाख रुपये तक पहुंच गया. इसके लिए उन्होंने तीन साल तक नियमित रूप से बचत की. पहले साल उन्होंने 4 लाख रुपये, दूसरे साल 5.5 लाख रुपये और तीसरे साल 9.5 लाख रुपये बचाए. इस तरह उन्होंने कुल 19 लाख रुपये जमा किए. इसके अलावा उन्होंने मुश्किल समय के लिए 1 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड भी अलग रखा.

पूजा ने अपनी बचत के लिए एक खास तरीका अपनाया. उन्होंने दो अलग-अलग बैंक खाते बनाए. एक खाते का इस्तेमाल रोजमर्रा के खर्चों के लिए किया, जबकि दूसरे को अपने घर के सपने के लिए रखा. उन्होंने इसे 'ड्रीम अकाउंट' नाम दिया. पूजा का कहना है कि सैलरी आते ही उसका बड़ा हिस्सा इस खाते में ट्रांसफर कर देती थीं. इस खाते से पैसे निकालना आसान न हो, इसलिए उन्होंने इसका डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी नहीं रखा.

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बिल्डर के साथ किया किस्तों में भुगतान का समझौता

पूजा ने शुरुआत में घर खरीदने के लिए होम लोन लेने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में पिता से बातचीत के बाद उन्होंने बिल्डर से सीधे भुगतान की शर्तों पर बात की. चूंकि फ्लैट निर्माणाधीन था, इसलिए उन्होंने बिल्डर के साथ निर्माण की प्रगति के हिसाब से पैसे देने का समझौता किया.

इस व्यवस्था के तहत पूजा ने 36 महीने तक हर महीने 1 लाख रुपये का भुगतान किया. घर का कब्जा मिलने के समय बाकी 8 लाख रुपये देने थे. इस तरह उन्हें एक साथ बड़ी रकम जुटाने या लंबे समय तक होम लोन की किस्त चुकाने की जरूरत नहीं पड़ी.

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सेल्स जॉब से मिलने वाले इंसेंटिव ने की मदद

पूजा के इस लक्ष्य को पूरा करने में उनकी नौकरी की भी अहम भूमिका रही. वह सेल्स जॉब में काम करती हैं और सैलरी के अलावा उन्हें हर महीने औसतन 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिलता था. इस अतिरिक्त कमाई को उन्होंने अपने घर के लिए बचत और भुगतान में लगाया.

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घर खरीदने के लिए उनके परिवार ने अपना पुराना मकान नहीं बेचा था. परिवार ने उस मकान की मरम्मत कराकर उसे किराये पर दे दिया, जिससे उससे नियमित आमदनी होती रहे.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

पूजा की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी बचत करने की आदत और मेहनत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि अपनी इस यात्रा को साझा करने के लिए उनका शुक्रिया. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि एक महिला के तौर पर उन्हें पूजा पर गर्व है. कुछ लोगों ने उनकी सेल्स जॉब और अच्छी कमाई करने की क्षमता की भी सराहना की.

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