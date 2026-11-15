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मार्क जकरबर्ग ने आयरलैंड में खरीदा 1830 में बना ये लग्‍जरी पैलेस, कीमत 538 रुपये, जानिए खासियत

मार्क जकरबर्ग ने आयरलैंड में एक लग्‍जरी पैलेस खरीदा है, जिसकी कीमत 538 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की बताई जा रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पैलेस को साल 1830 में बनाया गया था.

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मार्क जकरबर्ग ने खरीदा लग्‍जरी पैलेस. (Photos: Reuters)
मार्क जकरबर्ग ने खरीदा लग्‍जरी पैलेस. (Photos: Reuters)

मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्‍नी प्र‍िसिला चैन ने आयरलैंड के काउंटी वॉटरफोर्ड में एक ऐतिहासिक गोथिक रिवाइवल एस्‍टेट, स्‍ट्रैंकली कैसल खरीदा है. आयरलैंड के प्रॉपर्टी प्राइस रजिस्टर का हवाला देते हुए द आयरिश टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन लगभग $57 मिलियन या ₹538 करोड़ था.  

स्ट्रैंकली कैसल वेस्ट वॉटरफोर्ड में ब्लैकवॉटर नदी के किनारे लगभग 440 एकड़ में बना है. इस प्रॉपर्टी में तीन मंजिला, लगभग 16,000 स्क्वेयर फीट का गोथिक रिवाइवल मैंशन, जंगल, खुली जमीन और एक प्राइवेट जेटी शामिल है.

यह महल 1830 के आसपास बनाया गया था और 2003 में इसका बड़े पैमाने पर रेनोवेशन किया गया था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, इसे मूल रूप से पूर्व सांसद जॉन केली के लिए बनाया गया था. 

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कितने का हुआ पेमेंट? 
लगभग ₹538 करोड़ मुख्य घर और आस-पास की एक एकड़ जमीन के लिए रिकॉर्डेड पेमेंट को दिखाती है. आयरिश टाइम्स ने रिपोर्ट के अनुसार, रजिस्टर्ड आंकड़े में पूरी 440 एकड़ की प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, जिसका मतलब है कि इस महल के लिए मार्क जकरबर्ग ने और भी ज्‍यादा पेमेंट किया होगा. 

यह ट्रांजेक्‍शन 17 अगस्‍त, 2026 को आयरलैंड के प्रॉपर्टी प्राइस रजिस्‍टर में रिकॉर्ड किया गया था. यह प्रॉपर्टी पहले इन्‍वेस्‍टमेंट-मैनेजमेंट फर्म के को-फाउंडर माइकल एलेन-बकले और उनकी पत्‍नी जियानकार्ला एलेन-बकले के पास थी. 

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जकरबर्ग फैमिली ने किया कंफर्म
ज़करबर्ग के स्पोक्सपर्सन, ब्रायन बेकर ने इस खरीद की पुष्टि करते हुए कहा कि परिवार इस ऐतिहासिक घर की देखभाल जारी रखने के लिए उत्साहित है और आयरलैंड में समय बिताने के लिए उत्सुक है. 

यह एस्टेट डबलिन में मेटा के यूरोपियन हेडक्वार्टर से लगभग 200 km दूर है. मेटा आयरलैंड में लगभग 1,500 लोगों को नौकरी देता है, जहां कई US टेक्नोलॉजी कंपनियां यूरोपियन ऑपरेशन चलाती हैं. 

आयरलैंड की सबसे महंगी प्रॉपर्टी
इस खरीद से जकरबर्ग और चैन के इंटरनेशनल रियल-एस्‍टेट पोर्टफोलियो में एक बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी जुड़ गई है. इसका साइज, रिवरफ्रंट सेटिंग और रिस्‍टोर किया गया हिस्टोरिक आर्किटेक्चर ने इसे आयरलैंड के सबसे ज्‍यादा देखे जाने वाले लग्‍जरी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्‍शन में से एक बना दिया है.  

द आयरिश टाइम्स की पहले की रिपोर्टिंग में महल की कीमत €20 मिलियन से €30 मिलियन के बीच होने का अनुमान लगाया गया था, इससे पहले कि ऑफिशियल रजिस्टर ने घर और जमीन के एक छोटे हिस्से की ज्‍यादा कीमत बताई. 

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