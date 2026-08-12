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Kal Ka Rashifal 13 August 2026: मकर राशि वाले अफवाहों से दूर रहें, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

Kal Ka Rashifal 13 August 2026: मकर राशि वाले अपनों की सलाह पर ध्यान दें. शारीरिक संकेतों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को नजरअंदाज न करें. धूर्त लोगों से दूरी बनाए रखें. नकारात्मक विचारों और अफवाहों से सावधान रहें. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन सेहत से जुड़े मामलों में स्थिति मिली-जुली रह सकती है.

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जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन.
जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन.

मेष राशि: सीख और सलाह से संवरेंगे काम
मेष राशि वालों के लिए मन से जुड़े मामलों में बेहतर प्रदर्शन का दिन रहेगा. सीख और सलाह पर ध्यान देंगे और उचित अवसर का इंतजार करेंगे. प्रेम संबंधों में बड़प्पन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खानपान में सात्विकता पर जोर रहेगा. बुद्धि और विवेक से काम लेने पर कई मामले आसानी से संवर सकते हैं.

संस्कार और परंपराओं को बढ़ावा देंगे. शैक्षिक गतिविधियों में रुचि रहेगी और स्पर्धा में प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं. बड़ों से सलाह लेना जारी रखें. नवीन प्रयासों के फलित होने के संकेत हैं. करियर और व्यापार में सहज गति बनी रहेगी. निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा और टीम से जुड़े कार्यों को पूरा करने में सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 3 और 9
शुभ रंग: ऐप्पल रेड
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. मित्रता बढ़ाएं.

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वृष राशि: निजी मामलों पर रहेगा फोकस
वृष राशि वालों की रुचि व्यक्तिगत कार्यों में अधिक बनी रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में गति आएगी और घर-परिवार के लिए समय निकालेंगे. निजी मामलों में सरलता बनाए रखते हुए लक्ष्य पर फोकस करना बेहतर रहेगा. अपनों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं.

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प्रबंधकीय कार्यों में आत्मविश्वास दिखाएंगे. सरकारी मामलों पर ध्यान बढ़ेगा और प्रशासन से जुड़े प्रयास बेहतर रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सहजता बनाए रखें. गृहकार्यों में रुचि बढ़ेगी. निजी संबंधों में सकारात्मकता का लाभ लेने की कोशिश करेंगे. अनुशासन और पेशेवरता बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4 और 6
शुभ रंग: क्रीम कलर
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. विनम्र बने रहें.

मिथुन राशि: कारोबार में बढ़ेगा उत्साह
मिथुन राशि वालों के लिए व्यावसायिक सफलता का प्रतिशत बेहतर रहने के संकेत हैं. सामाजिक गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे और अपनी बात प्रभावी तरीके से रख पाएंगे. वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा. सूझबूझ बेहतर रहेगी और साहस-पराक्रम के साथ काम करने की क्षमता बनी रहेगी.

सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे. भाई-बंधुओं और संबंधियों का सहयोग उत्साह बढ़ाएगा. अधिकतर क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रह सकती है. वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. निसंकोच काम करेंगे और भेंटवार्ता में रुचि लेंगे.

शुभ अंक: 3, 4 और 5
शुभ रंग: आंवला समान
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

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कर्क राशि: धन-संपत्ति के मामलों में मजबूती
कर्क राशि वालों के लिए घर-परिवार के साथ मिलकर निर्णय लेने का समय है. संबंधों में उत्साह रहेगा और वाणी-व्यवहार में सहजता बनाए रखेंगे. जीवनशैली को आकर्षक बनाने पर ध्यान रहेगा. खानपान को बेहतर बनाने की इच्छा रहेगी.

बचत के प्रयासों को बल मिलेगा. धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर बनी रह सकती है. करीबियों के साथ हर्ष और आनंद के पल बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके मिलेंगे. वाणी और व्यवहार का प्रभाव बना रहेगा. परिवार और कुटुंब से जुड़े मामले पक्ष में रह सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 3 और 4
शुभ रंग: भगवा
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. पीली वस्तुएं दान करें और अपना वादा निभाएं.

सिंह राशि: साख बढ़ेगी, नए प्रस्ताव मिलेंगे
सिंह राशि वालों की साख में बढ़ोतरी हो सकती है. अपनों के सहयोग से सफलता मिलने के संकेत हैं. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं और संबंधियों से जुड़ाव बढ़ेगा. काम करने के आधुनिक तरीकों में रुचि रहेगी. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा.

आत्मविश्वास के साथ विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. करियर और व्यवसाय में उचित गति बनी रहेगी. सृजनात्मक कार्यों पर जोर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. दूसरों से आगे आने की सोच रहेगी. चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा और यात्रा की संभावना भी बनी रहेगी.

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शुभ अंक: 1, 3 और 4
शुभ रंग: सनराइज
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

कन्या राशि: बजट पर नियंत्रण जरूरी
कन्या राशि वालों को खर्च पर अंकुश बढ़ाने की जरूरत होगी. बजट की अनदेखी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है. रिश्तों को निभाने के प्रयास बढ़ेंगे, लेकिन उधार के लेनदेन से बचना बेहतर रहेगा. कामकाज में सतर्कता बनाए रखें.

न्यायिक मामलों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं और वैदेशिक मामलों में भी सावधानी रखनी होगी. जरूरी कामों में धैर्य बनाए रखें. जल्दबाजी और अहंकार से बचें. परिजनों का साथ और सहयोग मिलेगा. काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें. दान-पुण्य बढ़ाने और साहस के साथ संपर्क बनाए रखने पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4 और 5
शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. विवेक बढ़ाएं.

तुला राशि: करियर में तेजी, वरिष्ठों का मिलेगा साथ
तुला राशि वालों के लिए करियर में तेजी बढ़ाने के अवसर रहेंगे. बड़ों की सीख और सलाह का लाभ मिलेगा. अवसरों को भुनाने का प्रयास जारी रखें. कामकाज में उच्च स्थिति बनी रह सकती है. सकारात्मक परिणामों से उत्साह बढ़ेगा और महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

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वरिष्ठों के साथ तालमेल बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में रुचि लेंगे और जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. भेंट-मुलाकात के अवसर मिलेंगे. वरिष्ठजन सहयोगी रहेंगे और मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा. यात्रा की संभावना है तथा लेनदेन में सहजता बनी रह सकती है.

शुभ अंक: 3, 4 और 6
शुभ रंग: फिरोजी
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: व्यापार और वित्तीय मामलों में मजबूती
वृश्चिक राशि वाले विभिन्न कार्यों को योजना के अनुसार पूरा करने की कोशिश करेंगे. व्यापार में अनुशासन बनाए रखेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ने के संकेत हैं. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा और चर्चाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जोखिम उठाने की सोच बन सकती है.

पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे और जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. व्यापार को मजबूती मिलेगी. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा. फोकस बनाए रखें और सभी की मदद करने का भाव रखें. संतुलित व्यवहार से लक्ष्य समय पर पूरे करने में मदद मिल सकती है.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: गहरा लाल
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. सहकार रखें.

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धनु राशि: भाग्य का साथ, व्यापार में लाभ
धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने से सफलता का प्रतिशत ऊंचा रह सकता है. मेल-मुलाकात में प्रभावी रहेंगे और संपर्क-संवाद में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में प्रबंधन से जुड़े प्रयास बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी और व्यापार में इच्छित परिणाम मिलने की उम्मीद है.

व्यवस्था पर जोर रहेगा और पद-प्रभाव में सुधार के संकेत हैं. विभिन्न मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन मिलेगा. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो अवरोध दूर करने में मदद मिल सकती है. मित्र और करीबी सहयोगी रहेंगे. आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी और पेशेवर शिक्षा पर भी ध्यान रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 9
शुभ रंग: सिंदूरी
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. धर्मकार्य करें.

मकर राशि: विरोधियों से रहें सावधान
मकर राशि वालों को विरोधियों के साथ व्यवहार में लापरवाही से बचना होगा. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से दूर रहना बेहतर रहेगा. आकस्मिक स्थितियां सामने आ सकती हैं, इसलिए सहनशीलता बनाए रखना जरूरी होगा.

कामकाज पर असर पड़ सकता है. अपनों की सलाह पर ध्यान दें. शारीरिक संकेतों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को नजरअंदाज न करें. धूर्त लोगों से दूरी बनाए रखें. नकारात्मक विचारों और अफवाहों से सावधान रहें. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन सेहत से जुड़े मामलों में स्थिति मिली-जुली रह सकती है.

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शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9
शुभ रंग: पीतवर्ण
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. व्रत का पालन करें.

कुंभ राशि: साझा कामों में मिलेगा लाभ
कुंभ राशि वाले साझा कार्यों में रुचि लेंगे. औद्योगिक मामलों को बल मिलेगा और कामकाजी वातावरण प्रभावी रहेगा. भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को इच्छित गति मिलने के संकेत हैं. साझा लक्ष्यों पर फोकस रहेगा.

आर्थिक परिणाम पक्ष में बन सकते हैं. नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बढ़ेगी. मित्र वर्ग प्रसन्न रहेगा. सामूहिक सफलता का प्रतिशत बेहतर हो सकता है. अवसरों को भुनाने की कोशिश करेंगे और विभिन्न प्रयासों में गति आएगी. दाम्पत्य जीवन में शुभता बढ़ने के संकेत हैं.

शुभ अंक: 4, 5 और 8
शुभ रंग: पीला
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

मीन राशि: खर्च पर रखें नियंत्रण
मीन राशि वालों के लिए मेहनत और सूझबूझ के साथ उचित दिशा में आगे बढ़ने का समय है. रहन-सहन में सुधार आएगा और करियर को संवारने के प्रयास बढ़ेंगे. बड़ों के निर्देशों का पालन करना लाभकारी रहेगा. उद्योग और व्यापार से जुड़े मामलों में सतर्कता बनाए रखें.

नियम और अनुशासन को प्राथमिकता देंगे. खर्च और निवेश पर अंकुश रखना जरूरी होगा. नौकरी से जुड़े प्रयासों में गति आ सकती है. जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं. संबंधों में सहजता बनाए रखें. करियर से जुड़े मामलों में प्रभाव बढ़ेगा. पेशेवर और तार्किक विषयों में गति आएगी तथा सेवा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: स्वर्णिम
आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा-वंदना करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' एवं 'ॐ गुं गुरुवे नमः' का जाप करें. अनुशासन रखें.

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