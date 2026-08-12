महिलाओं की परेशानी देख बच्चों ने बनाया चचरी पुल, नन्हे हाथों की पहल ने जीता ग्रामीणों का दिल

बिहार के बगहा में कुछ बच्चों ने अपनी संवेदनशील सोच और हौसले से ऐसा काम किया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है. नदी का रास्ता तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके चलते स्थानीय लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही थी.

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नदी में पानी भरा होने के कारण कई लोगों को जोखिम उठाकर पानी के बीच से गुजरना पड़ता था. रोजमर्रा के काम के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बनी हुई थीं. इसी दौरान कुछ बच्चों की नजर महिलाओं की परेशानी पर पड़ी. उन्हें यह स्थिति अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मिलकर इसका कोई रास्ता निकालने का फैसला किया.

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बच्चों ने किसी सरकारी मदद या दूसरे व्यक्ति का इंतजार करने के बजाय खुद काम शुरू करने की ठानी. उन्होंने आसपास से बांस और लकड़ियां जुटाईं और उन्हें जोड़कर नदी के ऊपर रास्ता तैयार करने की कवायद शुरू कर दी. कई घंटे की मेहनत के बाद बच्चों ने चचरी पुल तैयार कर दिया.

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बांस-लकड़ियों से तैयार किया रास्ता

इस काम में बच्चों ने मिल-जुलकर जिम्मेदारी संभाली. कोई बांस जुटाने में लगा तो किसी ने उसे काटने और व्यवस्थित करने का काम किया. इसके बाद सभी ने मिलकर बांस और लकड़ियों को जोड़कर नदी के ऊपर चलने लायक पुल बनाया. कम उम्र के इन बच्चों की मेहनत देखकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए.

चचरी पुल तैयार होने के बाद नदी पार करने वाले ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली. अब लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरने के बजाय इस अस्थायी रास्ते का सहारा मिल गया है. खास तौर पर महिलाओं के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो रही है.

बच्चों की इस पहल ने यह भी दिखाया कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए उम्र बड़ी होने की जरूरत नहीं होती. जिस उम्र में बच्चे आमतौर पर खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में इन बच्चों ने आसपास के लोगों की परेशानी को समझा और अपनी क्षमता के मुताबिक उसका हल निकालने की कोशिश की.

कांग्रेस नेता जय सिंह ने बच्चों को किया सम्मानित

बच्चों की इस पहल की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता जय सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनके प्रयास की सराहना की. जय सिंह ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित भी किया. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में दूसरों की परेशानी को समझकर समाधान के लिए आगे आना काबिल-ए-तारीफ है.

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जय सिंह ने बच्चों की सोच और मदद की भावना को प्रेरणादायक बताया. उनके मुताबिक, इन बच्चों ने समाज को यह संदेश दिया है कि बदलाव के लिए केवल संसाधन नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता भी जरूरी है. सम्मान मिलने से बच्चों का उत्साह भी बढ़ा.

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हालांकि, यह चचरी पुल ग्रामीणों के लिए फिलहाल राहत का साधन जरूर बन गया है, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता. तेज बारिश या नदी का जलस्तर बढ़ने पर बांस-लकड़ियों से बना यह रास्ता प्रभावित हो सकता है. ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है.

ग्रामीणों ने की स्थायी पुल की मांग

चचरी पुल बनने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी व्यवस्था की मांग तेज कर दी है. लोगों का कहना है कि बच्चों की पहल से फिलहाल आने-जाने में सुविधा मिली है, लेकिन बरसात के दौरान सुरक्षित आवागमन के लिए मजबूत पुल का निर्माण जरूरी है.

ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए यहां स्थायी पुल का निर्माण कराए. इससे लोगों को हर साल पानी बढ़ने के दौरान जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ेगी और महिलाओं, बच्चों समेत सभी के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो सकेगा.

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बगहा के इन बच्चों की कहानी केवल एक अस्थायी पुल बनाने तक सीमित नहीं है. उन्होंने दूसरों की परेशानी को महसूस किया और अपनी छोटी-सी कोशिश से उसका समाधान तलाशने की पहल की. बांस और लकड़ियों से बना यह पुल भले ही अस्थायी हो, लेकिन इन नन्हे हाथों ने इंसानियत, जिम्मेदारी और सहयोग का बड़ा संदेश जरूर दिया है.

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