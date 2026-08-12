मुंबई और ग्रेटर नोएडा में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 9.4 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 विदेशी गिरफ्तार

मुंबई ATS ने ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. मुंबई और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी के दौरान 9.4 करोड़ रुपये के मेथ ड्रग्स बरामद हुए. इस कार्रवाई में एक इजरायली नागरिक और दो विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में चल रही ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री भी सील कर दी गई.

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कार्रवाई की शुरुआत मुंबई के बांद्रा पूर्व से हुई. यहां ATS ने जाल बिछाकर 2,050 ग्राम मेथामफेटामाइन (मेथ) ड्रग्स बरामद की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये आंकी गई. मौके से पकड़े गए आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने बड़ा खुलासा किया. उसने बताया कि यह माल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित एक फैक्ट्री से खरीदकर बेचने के लिए लाया गया था.

सुराग मिलते ही महाराष्ट्र ATS की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से ग्रेटर नोएडा के ठिकाने पर छापेमारी की. वहां की स्थिति देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. मौके से 2,688 ग्राम मेथ ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 5.40 करोड़ रुपये है. यहां बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने का सामान भी मिला. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी लैब को सील कर दिया.

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तीन विदेशी नागरिक गिरफ्तार

इस मामले में एक इजरायली पुरुष और दो विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. ATS अब यह पता लगा रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन जुड़े हैं. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि तैयार ड्रग्स किन शहरों में सप्लाई किए जाते थे.

दोनों जगह हुई कार्रवाई में कुल 4,738 ग्राम मेथ ड्रग्स बरामद हुआ. इसकी अनुमानित कीमत 9.40 करोड़ रुपये है. ATS का कहना है कि इस कार्रवाई से एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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