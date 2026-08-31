US-ईरान में टकराव... तेल की कीमतों में उछाल, जापान-कोरिया से भारत तक हिला शेयर बाजार

शेयर बाजार (Stock Market) में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए सप्ताह के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत खराब रही. मार्केट ओपन होने पर दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ लाल निशान पर खुले. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sesnex) 400 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 150 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार करता हुआ नजर आया. इस तेज गिरावट के बीच बीएसई लार्जकैप कैटेगरी में शामिल 30 शेयरों में से 28 रेड जोन में कारोबार करते हुए दिखाई दिए.

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सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट

BSE Sensex ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत होने पर अपने पिछले बंद 77,264.51 की तुलना में फिसलकर 77,130 पर ओपनिंग की और फिर कुछ ही देर में फिसलते हुए 76,842 के लेवल पर आ गया. NSE Nifty ने भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाया और खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया. 50 शेयरों वाला निफ्टी अपने पिछले बंद 24,175 के मुकाबले मामूली गिरावट लेकर 24,117 पर खुला और फिर इसमें गिरावट तेज होती चली गई. खबर लिखे जाने तक ये 150 अंक से ज्यादा फिसलकर 24,013 पर कारोबार कर रहा था.

बाजार में गिरावट के ये बड़े कारण

शेयर बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें, तो इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका और ईरान से जुड़ा है. दरअसल, US-Iran War Tension फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने लगी है. दोनों ओर से होर्मुज के आस-पास हुए हालिया हमलों के चलते फिर युद्ध का खौफ दुनिया को डराने लगा है. इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिला है और ब्रेंट क्रूड का भाव अचानक 90 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है और दुनिया के तमाम देशों में फिर महंगाई बढ़ने की चिंता गहरा गई है.

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अन्य कारणों की बात करें, तो एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट के चलते भी भारतीय बाजार का सेंटीमेंट खराब हुआ है. बता दें कि सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला Gift Nifty सोमवार को शुरुआत से ही गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करते हुए निगेटिव सिग्नल दे रहा था और खबर लिखे जाने तक ये 140 अंक से ज्यादा फिसलकर ट्रेड कर रहा था. दूसरी ओर जापान का निक्केई (Japan Nikkei) 700 अंक से ज्यादा, हांगकांग का हैंगसेंग (HangSeng) 190 अंक, तो वहीं साउथ कोरिया का KOSPI करीब 1.50 फीसदी की गिरावट में नजर आया.

खुलते ही बिखरे ये 10 शेयर

Stock Market में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आई इस गिरावट के बीच सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स की बात करें, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल इंफोसिस (Infosys), टाटा स्टील (Tata Steel), इंडिगो (IndiGo) के शेयर करीब 2 फीसदी के आसपास टूटकर कारोबार कर रहे थे, तो वहीं बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), अडानी पोर्ट्स (Adani Ports) और एनटीपीसी (NTPC) के शेयर डेढ़ फीसदी के आसपास फिसले. मिडकैप में Persistent Share (3.54%), Muthoot Finance Share (3.50%), Fortis Share (2.60%) और Godrej Properties Share (2.45%) की गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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