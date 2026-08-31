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इंटीमेट सीन में बहका हीरो-कट बोलने पर भी हीरोइन को नहीं छोड़ा, दिग्गज एक्टर का दावा- फायदा उठाते हैं

अन्नू कपूर कई सालों से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं. उन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीता. मगर एक दफा अन्नू कपूर ने इंटीमेट सीन्स की शूटिंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था.

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अन्नू कपूर का शॉकिंग दावा (Photo: Instagram @dr.annukapoor)
अन्नू कपूर का शॉकिंग दावा (Photo: Instagram @dr.annukapoor)

अन्नू कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हैं. उन्होंने स्क्रीन पर अपनी दमदार एक्टिंग से हमेशा फैंस का दिल जीता है. मगर फिल्मों में दिखाए गए इंटीमेट सीन्स को लेकर उनके दावों ने कई लोगों को हैरान कर दिया था.

इंटीमेट सीन्स पर क्या बोले थे अन्नू कपूर

अन्नू कपूर ने सिद्धार्थ कन्नन संग अपने एक पुराने इंटरव्यू में दावा किया था कि कई दफा एक्टर्स इंटीमेट सीन्स में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी रुकते नहीं हैं. ऐसी ही एक घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि एक दफा इंटीमेट सीन की शूटिंग में एक एक्ट्रेस इतना ज्यादा सहम गई थी कि वो दो दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी. 

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बातचीत के दौरान अन्नू कपूर ने उन चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की थी, जिनका सामना स्टार्स को इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के दौरान करना पड़ता है. खासकर उस दौर में जब फिल्म के सेट्स पर इंटीमेसी कॉर्डिनेटर नहीं होते थे. उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ऐसे सीन्स के दौरान स्टार्स को एक्साइटेड होते, आपा खोते और कुछ मामलों में सिचुएशन का फायदा उठाते देखा है. 

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अन्नू कपूर ने कहा था- मैंने देखा है कि इंटीमेट सीन्स में कुछ स्टार्स एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी रुकते नहीं हैं. कई लोग ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया. 

इंटीमेट सीन में डर गई थी एक्ट्रेस, अन्नू कपूर का दावा

अन्नू कपूर ने नाम लिए बिना ही एक एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर एक इंसीडेंट पर बात की. उन्होंने बताया कि इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान एक एक्टर बहक गया था और वो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुका था. उन्होंने दावा किया था कि एक्ट्रेस को खुद को छुड़ाने और वहां से भागने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. इस इंसीडेंट से एक्ट्रेस इतना सहम गई थी कि वो दो दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी. 

अन्नू कपूर ने आगे कहा था- हमारे समय में कोई इंटीमेसी कोच नहीं होते थे. ऐसे कई मौके आते थे जब लोग रिहर्सल के दौरान स्थिति का फायदा उठा लेते थे. लेकिन मैं अपनी को-एक्ट्रेस से हाल-चाल पूछता था कि क्या आप ठीक हैं?

वैसे अन्नू कपूर के खुलासे पर आपकी क्या राय है?
 

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