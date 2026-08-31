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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

अमेरिका और ईरान में हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है और इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा है. ब्रेंट क्रूड का दाम फिर से 90 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है.

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अचानक फिर 90 डॉलर के पार निकला ब्रेंट क्रूड का दाम. (Photo: Reuters)
अचानक फिर 90 डॉलर के पार निकला ब्रेंट क्रूड का दाम. (Photo: Reuters)

अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है. वहीं, शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो 50-50 हजार रुपये के इनामी शूटरों को पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. इन खबरों के अलावा, दीप्ति शर्मा विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

US Vs Iran: अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल

अमेरिका और ईरान में हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है. होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी द्वीप पर अमेरिका ने हमले किए हैंं, तो ईरान की ओर से भी जवाबी पलटवार की खबर है. इस तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिला है. ब्रेंट क्रूड का दाम फिर से 90 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है.

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SC का जज बनकर धमकाने के जुर्म में सुकेश को 8 साल की सजा, दिल्ली की कोर्ट का बड़ा फैसला 

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर विशेष जज को धमकाने और जमानत के लिए दबाव बनाने के मामले में 8 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने IPC की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई. वहीं मामले में पुलिस कांस्टेबल मंजीत की भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं.

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नेपाल में 5 दिन बाद भी 2500 लोग लापता, मौतों का आंकड़ा 788 हुआ, मौतों का आंकड़ा 788 हुआ 

नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मौतों का आंकड़ा 788 तक पहुंच गया है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग लापता हैं. रविवार को भी कई प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी रहा. बाढ़ के बाद अब तक 9,435 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई है.

जर्मनी ने फिर लहराया परचम... स्पेन को हराकर चौथी बार बना हॉकी वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान की बराबरी की 

जर्मनी ने स्पेन को 1-0 को हराकर एफआईएच मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. जर्मनी ने लगातार दूसरी और कुल मिलाकर चौथी बार मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीता है. इसके साथ ही जर्मनी मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की संयुक्त रूप से सबसे सफल टीम बन गई है. पाकिस्तानी टीम भी चार बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है. 

शामली: अंकित बालियान के 'हत्यारे' एनकाउंटर में ढेर, पिता बोले- 'योगी जी, बाकी शूटर्स भी मारे जाने चाहिए' 

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस/एसटीएफ ने दो शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया. इस मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल हरविंदर और प्रदीप गोली लगने से घायल हुए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई पर अंकित के पिता सत्यवीर सिंह बालियान ने पुलिस और योगी सरकार को धन्यवाद दिया है. 

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IMD Alert: यूपी-बिहार समेत इन 18 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट, दिल्ली-NCR में 1 सितंबर से करवट लेगा मौसम 

मौसम विभाग ने 31 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि, दिल्ली-NCR में 31 अगस्त को मौसम गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं.

US और इजरायल के खिलाफ एकजुट हों मुस्लिम देश, ईरान के सुप्रीम लीडर की अपील 

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने इस्लामिक देशों के नेताओं से अपने ‘असली दुश्मन’ को पहचानने और उसका सामना करने को कहा है. खामेनेई ने तेहरान में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल इस्लामिक देशों के धार्मिक नेताओं को लिखे पत्र में यह अपील की. 

150वां मैच, 3 विकेट और ऐतिहासिक रिकॉर्ड... दीप्ति शर्मा बनी विमेंस T20I की सबसे सफल गेंदबाज 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने रविवार को थाईलैंड के खिलाफ विमेंस एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में दीप्ति ने 1.1 ओवर्स में बिना कोई रन दिए 3 विकेट लिए. इसी के साथ दीप्ति विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं. दीप्ति के अब 150 विमेंस टी20 इंटरनेशनल मैचों से 171 विकेट हैं.

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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन वंदे भारत ट्रेनों का समय बदला, अब 10 मिनट पहले चलेंगी

भारतीय रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. इनमें वाराणसी-रांची और वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. दोनों ट्रेनों का नया शेड्यूल 2 सितंबर 2026 से लागू होगा. वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस अब वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 16:05 बजे की जगह 15:55 बजे रवाना होगी.

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