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इस विभाग में निकली 23 हजार से ज्यादा भर्तियां, आपके राज्य में हैं कितनी सीटें? 

10वीं पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बेहद खास मौका है. भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत पोस्टल सर्किल्स में ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के पदों पर भर्तियां की जाएंगी. 

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10वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी. (Photo: PEXEL)
10वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी. (Photo: PEXEL)

भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत 23,757 पदों भर्ती की जाएगी. हालांकि, इसके लिए नोटिफिकेशन 27 अगस्त जारी कर दिया गया है लेकिन रिजस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू होने वाली है. फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर निर्धारित की गई है. लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस 21 सितंबर तक चलेगा. 

क्या है वैकेंसी को लेकर डिटेल? 

सर्किल/राज्य  वैकेंसी 
महाराष्ट्र      2,297
तमिलनाडु      2,118
उत्तर प्रदेश  1,691
पश्चिम बंगाल 1,619
मध्य प्रदेश 1,450
झारखंड 1,379
केरल 1,373
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र   1,354
ओडिशा 1,353
कर्नाटक 1,116
बिहार 1,098
इन 11 सर्किलों का कुल   16,847
कुल रिक्तियां    23,757

कौन कर सकता है आवेदन? 

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इन पदों पर 18 से 40 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों को मैथ और इंग्लिश के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को हर महीने    
BPM के लिए 12 हजार से 29,380 रुपये और ABPM और डाक सेवक के लिए 10 हजार से 24,470 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क और अहम तारीख 

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन विंडो 31 अगस्त से 19 सितंबर तक खुली रहेगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के लिए 2 सितंबर, शाम 5 बजे से प्रोसेस शुरू होगा और 21 सितंबर, शाम 5 बजे तक चलेगा. साथ ही अगर किसी  उम्मीदवार का फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो 23 और 24 सितंबर को अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं.

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10वीं के आधार पर सिलेक्शन 

इसपर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसके लिएकोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. 

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