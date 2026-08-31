इस विभाग में निकली 23 हजार से ज्यादा भर्तियां, आपके राज्य में हैं कितनी सीटें? 

भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत 23,757 पदों भर्ती की जाएगी. हालांकि, इसके लिए नोटिफिकेशन 27 अगस्त जारी कर दिया गया है लेकिन रिजस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू होने वाली है. फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर निर्धारित की गई है. लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस 21 सितंबर तक चलेगा.

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क्या है वैकेंसी को लेकर डिटेल?

सर्किल/राज्य वैकेंसी महाराष्ट्र 2,297 तमिलनाडु 2,118 उत्तर प्रदेश 1,691 पश्चिम बंगाल 1,619 मध्य प्रदेश 1,450 झारखंड 1,379 केरल 1,373 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 1,354 ओडिशा 1,353 कर्नाटक 1,116 बिहार 1,098 इन 11 सर्किलों का कुल 16,847 कुल रिक्तियां 23,757

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर 18 से 40 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों को मैथ और इंग्लिश के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए. साथ ही चयनित उम्मीदवारों को हर महीने

BPM के लिए 12 हजार से 29,380 रुपये और ABPM और डाक सेवक के लिए 10 हजार से 24,470 रुपये तक सैलरी दी जाएगी.

आवेदन शुल्क और अहम तारीख

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन विंडो 31 अगस्त से 19 सितंबर तक खुली रहेगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के लिए 2 सितंबर, शाम 5 बजे से प्रोसेस शुरू होगा और 21 सितंबर, शाम 5 बजे तक चलेगा. साथ ही अगर किसी उम्मीदवार का फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो 23 और 24 सितंबर को अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं.

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10वीं के आधार पर सिलेक्शन

इसपर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसके लिएकोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

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