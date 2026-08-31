scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां के बगल में सोया था 3 महीने का बच्चा, अचानक गायब हुआ... फिर गड्ढे में मिली लाश

बिहार के बेतिया में तीन माह के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. साठी थाना क्षेत्र के पोईया खाप टोला में गोल्डन कुमार शनिवार सुबह मां के पास सो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक गायब हो गया. काफी तलाश के बाद गांव के पास एक गड्ढे में उसका शव मिला.

Advertisement
X
मासूम के संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
मासूम के संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)

बिहार के बेतिया जिले के साठी थाना क्षेत्र के पोईया खाप टोला में 3 माह के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. शनिवार सुबह मासूम अपनी मां के पास सो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक गायब मिला. परिजनों ने घर और आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मृतक की पहचान परोरा पंचायत के वार्ड नंबर-1 स्थित पोईया खाप टोला निवासी रविंद्र राम और रीना देवी के तीन माह के बेटे गोल्डन कुमार के रूप में हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए नरकटियागंज डीएसपी जयप्रकाश सिंह पुलिस टीम और डॉग एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में काफी देर तक छानबीन कर मासूम की तलाश की. पुलिस संभावित रास्तों और आसपास के स्थानों को खंगालती रही, लेकिन तत्काल बच्चे का कोई पता नहीं चल सका.

बच्ची की कैसे हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस
इसी बीच पुलिस टीम की तलाश के कुछ देर बाद गांव के पास चरवाहों की नजर एक गड्ढे में पड़े मासूम के शव पर पड़ी. शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

प्रशासन अलर्ट.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
गंडक के बढ़ते जलस्तर से बगहा में मचा हड़कंप, कई गांवों में घुसा पानी
बगहा में 9 अपराधी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
बगहा में डकैती गैंग के 9 अपराधी गिरफ्तार; हथियार और लूट का सामान बरामद
ट्रक से टक्कर बचाने के चक्कर में हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
छठी की खुशी में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, तभी घुस गई बेकाबू बस, 5 की मौत
No stretcher available at GMCH mother carries daughter in her arms ,video goes viral
स्ट्रेचर नहीं मिला तो बेटी को गोद में लेकर अस्पताल में भटकती रही मां, वीडियो वायरल
Bhojpuri Song Dance Inside SBI
SBI के अंदर भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो, बैंक मैनेजर ने दी सफाई
Advertisement

मासूम का मां के पास सोते समय अचानक गायब होना और बाद में कुछ दूरी पर गड्ढे में शव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस अपहरण के बाद हत्या की आशंका समेत कई एंगल से जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक बच्चे की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हुई है और किसी व्यक्ति की संलिप्तता की भी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
तीन माह के मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मां समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं घटना के बाद पूरे गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि मां के पास सो रहा तीन माह का मासूम अचानक घर से कैसे गायब हुआ और उसका शव गड्ढे तक कैसे पहुंचा? पुलिस मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    मां के बगल में सोया था 3 महीने का बच्चा, अचानक गायब हुआ... फिर गड्ढे में मिली लाश |
    Homemade Ragi Atta: घर पर इस तरह तैयार करें शुद्ध रागी का आटा, सेहत रहेगी बेहतर और रोटियां बनेंगी सॉफ्ट |
    अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा एक्शन, यूपी STF ने दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया |
    अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर एनकाउंटर में हुए ढेर |
    2 करोड़ वाली ‘हनुमान अंश’ ने 500 करोड़ की ‘टॉक्सिक’ को दी टक्कर? स्टारडम पर भारी पड़ा चमत्कार! बजट ने पलटा खेल |
    Quote of the Day: जुबान पर काबू रखना क्यों जरूरी है? रहीम का ये दोहा सिखाता है बड़ी बात |
    CBI और RBI के अधिकारी बन मां-बेटे को किया डिजिटल अरेस्ट, 1.53 करोड़ कराए ट्रांसफर |
    कमजोर CIBIL स्कोर से हैं परेशान? फॉलो करें ये 5 तरीके... 6 महीने में दिखेगा सुधार |
    यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाकू हो कई वाहनों को मारी जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत
    Advertisement