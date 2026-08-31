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आंखों में आंसू, दिल में दर्द... नोवाक जोकोविच की US Open से विदाई, पहले दौर में अर्जेंटीना के मारियानो नावोन ने हराया

इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद सबसे बड़ा सवाल नोवाक जोकोविच के भविष्य को लेकर है. उनकी पत्नी जेलेना और दोनों बच्चे भी मुकाबला देखने के लिए मौजूद थे. हार के बाद जोकोविच का भावुक होना इस पल को और खास बना गया. यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि न्यूयॉर्क में उनका यह आखिरी मुकाबला था.

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नोवाक जोकोविच पहले ही राउंड में हारे. (Photo: Reuters)
नोवाक जोकोविच पहले ही राउंड में हारे. (Photo: Reuters)

यूएस ओपन 2026 में सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का सफर पहले ही राउंड में समाप्त हो गया. 31 अगस्त (सोमवार) को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में आयोजित मेन्स सिंगल्स मुकाबले में जोकोविच को अर्जेंटीना के मारियानो नावोन ने 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से हरा दिया. 4 घंटे 40 मिनट तक चले इस मुकाबले में जोकोविच ने दो सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार दूसरे और तीसरे सेट पर कब्जा जमाया, लेकिन मैच लंबा खिंचने के साथ उनकी शारीरिक परेशानी बढ़ती चली गई. निर्णायक सेट में 25 वर्षीय नावोन ने पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली. 

मारियानो नावोन की वर्ल्ड रैकिंग 49 हैं, जबकि नोवाक जोकोविक पांचवें नंबर पर हैं. जोकोविच पूरे मुकाबले में अपनी फिटनेस से जूझते रहे. एक समय उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें कोर्ट के किनारे जाकर उल्टी करनी पड़ी. इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और तीसरे सेट में 6-4 से जीत हासिल कर मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की. लेकिन चौथे सेट में उनकी ऊर्जा और सर्विस दोनों प्रभावित हुईं.

ऐसे में मारियानो नावोन ने लगातार दबाव बनाते हुए चौथा सेट 6-2 से जीत लिया. पांचवें सेट में नोवाक जोकोविच की स्थिति और बिगड़ गई. वह अपना पहला गेम जीतने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद जबरदस्त संघर्ष करते नजर आए. उस गेम के बाद दर्शकों ने उनका नाम लेकर हौसला बढ़ाया तो जोकोविच भावुक होकर आंसू पोंछते दिखाई दिए.

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इस हार के साथ नोवाक जोकोविच का एक बेहद लंबा ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड भी टूट गया. वह 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी मेजर टूर्नामेंट के पहले दौर में नहीं हारे थे. यूएस ओपन में उनकी यह हार इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि वह टूर्नामेंट के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हैं. हालांकि इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन उनके स्तर के मुताबिक नहीं रहा.

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नोवाक जोकोविच पहले ही बता चुके हैं कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर रही है. सिनसिनाटी में उन्होंने कहा था कि गर्म और उमस भरी परिस्थितियां उनकी परेशानी को और बढ़ा देती हैं. यूएस ओपन के इस लंबे मुकाबले में भी इसका असर नजर आया और पांचवें सेट तक वह अपनी शारीरिक क्षमता के साथ संघर्ष करते दिखे.

मारियानो नावोन के लिए यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने पहली बार किसी मौजूदा टॉप-5 खिलाड़ी को हराया है. मुकाबले के बाद नावोन ने इस जीत को 'सपना सच होने जैसा' बताया. अब दूसरे दौर में उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी. उनका मुकाबला स्टानिसलास वावरिंका या माटेओ बेरेटिनी से हो सकता है.

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