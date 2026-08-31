Homemade Ragi Atta: घर पर इस तरह तैयार करें शुद्ध रागी का आटा, सेहत रहेगी बेहतर और रोटियां बनेंगी सॉफ्ट

Homemade Ragi Atta: आजकल लोग हेल्दी और फिट रहने के लिए गेहूं के आटे की जगह मोटे अनाज यानी मिलेट्स को शामिल कर रहे हैं. रागी भी इन्हीं हेल्दी मिलेट्स में से एक है. इससे रोटी, डोसा, चीला और कई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं. रागी को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है और इसमें फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. वैसे तो मार्केट में रागी का आटा आसानी से मिल जाता है लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत से घर पर भी शुद्ध रागी का आटा तैयार कर सकते हैं. आज हम आपको घर पर रागी का आटा तैयार करने का आसान तरीका बताएंगे.
कितने दिन तक इस्तेमाल करें रागी का आटा?
घर पर तैयार किए गए रागी के आटे को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखने की बजाय कम मात्रा में बनाना बेहतर है. लगभग 15 से 20 दिनों में इस्तेमाल होने जितना आटा बनाकर रखें और जरूरत पड़ने पर दोबारा ताजा आटा तैयार कर लें.
रागी की रोटी क्यों है खास?
रागी में फाइबर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. फाइबर की वजह से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है. वहीं, रागी ग्लूटेन-फ्री अनाज है, इसलिए गेहूं से परहेज करने वाले लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.
रागी की रोटी खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है जो अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल करना चाहते हैं. हालांकि, किसी भी अनाज को खाने का तरीका और मात्रा व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से अलग हो सकती है.