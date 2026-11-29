शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिम भरा कारोबार माना जाता है. कब कौन सा शेयर निवेशकों को मालामाल कर दे और कब उसे कंगाल बनाता नजर आए, ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है. तो फिर कहां पैसे लगाकर मोटा फायदा पाया जा सकता है? एडलवाइस म्यूचुअल फंड की CEO राधिका गुप्ता ने भारतीय शेयर बाजार की तुलना इन्वेस्टमें पोर्टफोलियो के ट्रेडिशनल 'दाल-चावल' से की है, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को पिज्जा और नूडल्स करार देते हुए अच्छी ग्रोथ मिलने की बात कही है.

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वेल्थ क्रिएशन कहां सबसे ज्यादा?

एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD और CEO राधिका गुप्ता के अनुसार, भारतीय इक्विटी को निवेशक के पोर्टफोलियो का आधार बने रहना चाहिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निवेश से डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल ग्रोथ के मौकों तक पहुंच मिल सकती है. ग्रो नेक्स्ट 26 में बोलते हुए उन्होंने भारतीय शेयर मार्केट की तुलना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ट्रेडिशनल 'दाल चावल' से की है, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को 'पिज्जा और नूडल्स' बताया है, जो वैरायटी लाते हैं.

CEO राधिका गुप्ता ने 10–15% के स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल एलोकेशन की वकालत की, जबकि वेल्थ क्रिएशन के कोर के तौर पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से रिस्क को डायवर्सिफाई करने और इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफीज में मौके पाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक विकास की मजबूत संभावनाओं के बावजूद, घरेलू इक्विटीज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं.

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विदेश में कितना एलोकेट करना चाहिए?

राधिका गुप्ता का सुझाया गया 10–15% का एलोकेशन इन्वेस्टर्स को भारत के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में उनके एक्सपोजर को काफी कम किए बिना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक शुरुआती पॉइंट देता है. उदाहरण के लिए 50 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाला एक निवेशक फाइनेंशियल टारगेट्स, इन्वेस्टमेंट टैन्योर और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए ₹5–7.5 लाख लगाने के बारे में सोच सकता है.

हालांकि, ऐसा कोई एलोकेशन नहीं है, जो हर जगह लागू हो. जो इन्वेस्टर विदेश में पढ़ाई या दूसरे विदेशी करेंसी वाले खर्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी जरूरतें उन लोगों से अलग हो सकती हैं जिनके फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी तरह से घरेलू हैं. इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ विदेशी इक्विटी तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है.

गुप्ता के मुताबिक, जो लोग सोने यानी Gold में निवेश कर रहे हैं, वे ग्लोबल इन्वेस्टर भी हैं. लेकिन, सोना और इंटरनेशनल इक्विटी अलग-अलग इन्वेस्टमेंट के मकसद पूरे करते हैं. जहां सोना आर्थिक अनिश्चितता के दौरान डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है, वहीं विदेशी इक्विटी कॉर्पोरेट कमाई और लंबे समय में बिजनेस ग्रोथ में हिस्सा देती हैं.

ग्लोबल मार्केट में भारत की 3% हिस्सेदारी

Groww म्यूचुअल फंड के CEO वरुण गुप्ता ने बताया कि लगभग 150 ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भारत की हिस्सेदारी करीब 3% है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, 'क्या आप अपना पैसा ग्लोबल मार्केट के सिर्फ़ 3% में इन्वेस्ट करना चाहते हैं?' वरुण गुप्ता का कहना है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से निवेशक को एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और बायोटेक जैसी इंडस्ट्रीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, जहां कई बड़े बिजनेस के हेडक्वार्टर भारत के बाहर हैं.

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इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की बढ़ती चाहत विदेशी फंड-ऑफ-फंड्स इन्वेस्टमेंट में दिखती है, जो 2020 में लगभग ₹6,800 करोड़ से बढ़कर लगभग सात गुना बढ़कर ₹45,000 करोड़ हो गया है. ग्लोबल इन्वेस्टिंग सिर्फ मैग्निफिसेंट-7 US टेक्नोलॉजी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने ग्लोबल मार्केट को 'छप्पन भोग' बताते हुए देशों, इंडस्ट्रीज और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के मौकों की बड़ी रेंज पर जोर दिया.

(नोट- शेयर बाजार या अन्य फाइनेंशियल निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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