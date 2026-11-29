साहित्य आजतक 2026 के तीसरे दिन 'अदृश्य लेकिन असली किरदारों को लिखना कितना मुश्किल' सेशन में लेखिका अपरा कुच्छल और मीनाक्षी चौधरी शामिल हुईं.

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मॉडरेटर जय प्रकाश पांडे ने जब दोनों से पहला सवाल पूछा कि आपकी पहली पुस्तक किसी ऐसे किरदार पर क्यों थी, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे शेड्स थे? उन किरदारों ने आपको चुना या आपने उन्हें चुना? वह प्रक्रिया क्या थी जिसने आपको लेखक बना दिया?

इस सवाल के जवाब में लेखिका अपरा कुच्छल ने कहा, 'हम किरदारों को नहीं चुनते, किरदार हमें चुनते हैं.'

अपरा कुच्छल ने बताया, 'आर्यन पाशा से मेरी मुलाकात लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की बदौलत हुई. पानीपत में मेरा ननिहाल था और वहां किन्नरों का घर पर आना-जाना होता था. वे गुरु-चेला की एक परंपरा के तहत आते थे. करीब 10-12 साल पहले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात हुई. जयपुर में वह अपनी पूरी टीम के साथ एक प्रोग्राम के लिए आई थीं और उसमें आर्यन भी थे. आर्यन से जब मेरी मुलाकात हुई, तो किसी ने बताया कि आर्यन एक ट्रांसमैन हैं.'

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अपरा कुच्छल ने आगे कहा, 'मैंने आर्यन से पूछा कि ट्रांसमैन क्या होते हैं? फिर उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूं, तो और लोग भी होंगे. तब मुझे लगा कि इस पर लिखना चाहिए. शुरू में मुझे लगा कि फेसबुक पर एक छोटा पैरा लिख दूंगी. मुझे नहीं पता था कि मैं इस पर पूरी किताब लिख लूंगी, लेकिन मुझे किताब लिखने में 6 साल लगे. यह बहुत ही इमोशनल जर्नी थी.'

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वहीं, लेखिका मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि मैं अपने आप को एक पाठक की तरह ही आइडेंटिफाई करती हूं. पढ़ने की यात्रा ही मुझे 'संपा' तक ले गई. मैंने पालीवाल जी की किताबों को भी पढ़ना शुरू किया और उनकी किताबों पर टिप्पणियां लिखती थी. एक-दो बार तो हमने कोई कमी निकालने की गुस्ताखी भी की, लेकिन वे बड़े हैं और मैं उन्हें मेंटर की तरह देखती हूं. कहीं किसी रास्ते से संपा की यात्रा पालीवाल जी तक पहुंची.

मीनाक्षी ने कहा कि जब एक अनुभवी लेखक से प्रोत्साहन मिला और एक बार कलम उठा ली, तो न रुकने का एक प्रण था. अब संपा की कहानी को शब्द देना जरूरी है. क्योंकि जब उस कहानी को समझा, तब लगा कि अगर यह अनकही रह गई, तो यह सिर्फ संपा के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, बल्कि उन सब लोगों के साथ होगी जो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहद अचंभित करने वाले काम कर गए, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं मिली. संपा को लोगों ने 'सावित्री' कहा, लेकिन मैं संपा को अपनी ही तरह की एक आम औरत मानती हूं.

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अपरा कुच्छल ने कहा कि जब आप रियल लाइफ स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. नियति बहुत अहम रोल निभाती है, लेकिन शुरुआत एक इंसान को खुद करनी होती है.

मीनाक्षी चौधरी ने कहा कि नियति उन्हीं का साथ देती है जो लोग प्रयत्न करते हैं. नियति शायद इसलिए संपा के साथ थी, क्योंकि उसने नियति को बैकसीट देकर संघर्ष को नहीं छोड़ा.

इस बीच, साहित्य आजतक के कार्यक्रम में अपरा कुच्छल ने बताया कि हम आजकल जजमेंटल हो गए हैं. रील पर हमको जजमेंट देना है, हम इंसानों की ज़िंदगी पर भी जजमेंट दे देते हैं. मेरा यह मानना है कि किताब और 'साहित्य आजतक' के माध्यम से अगर मैं किसी की सोच बदलने में कामयाब हुई, तो मैंने वह दूरी तय कर ली है. हमें सेंसिटिविटी डेवलप करने की बहुत जरूरत है और यही मेरी कोशिश थी.

अपरा कुच्छल ने यह भी बताया कि आर्यन पाशा एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं. वे ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स लीग भी चला रहे हैं और ट्रांसजेंडर्स के लिए एंप्लॉयमेंट स्कीम पर भी काम कर रहे हैं.

मीनाक्षी ने कहा, संपा की जो कहानी है, वह वहीं से शुरू होती है जहां से आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. संपा की पूरी यात्रा में बहुत बार ऐसा हुआ जब हमारे हाथ-पैर ठंडे हो गए. किताब पर मुझसे 100 औरतों ने बात की और हर एक ने अलग-अलग तरीके से कहा कि 'मैं यहां तक पहुंचती, तो छोड़ देती.'

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संपा भगवान के नाम एक चिट्ठी लिखती है. जब हमने वह चिट्ठी किताब में लिखी, तो वह बहुत मुश्किल काम था. उसे दोबारा लिखना बहुत दर्दभरा था. उस औरत के संघर्ष को मैं सलाम करती हूं. संपा को पढ़ा जाना चाहिए. संपा ने दरवाजा खुलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, संपा ने सब्र नहीं छोड़ा और संपा ने उम्मीद नहीं छोड़ी.

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