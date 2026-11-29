चीन से एक मां की ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. इस मां ने अपने दो साल के बेटे के जीवन के आखिरी 11 दिनों को कैमरे में रिकॉर्ड किया. वह जानती थी कि उसका बेटा अब ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हर पल उसके साथ बिताने की कोशिश की. बेटे की मौत के बाद मां ने उसके आखिरी दिनों के वीडियो और अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर शेयर. उसका मकसद सिर्फ अपना दर्द बताना नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं और परिवारों को एक जरूरी बात के प्रति जागरूक करना भी है.

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यह कहानी चीन के हुनान प्रांत के चांगशा शहर में रहने वाली 25 साल की चेन जुआन की है. उनके बेटे का नाम डौडौ था. परिवार में बेटे को प्यार से इसी नाम से बुलाया जाता था. जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीने तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब बच्चा करीब तीन महीने का हुआ तो उसमें विकास से जुड़ी कुछ परेशानियां दिखाई देने लगीं. वह दूसरे बच्चों की तरह सामान्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं देता था और अक्सर सुस्त रहता था. इसके बाद परिवार ने डॉक्टरों से संपर्क किया और इलाज के लिए कई जगहों के चक्कर लगाए.

बच्चे को थी दुर्लभ जेनेटिक बीमारी

परिवार ने बेटे का इलाज कराने के लिए चीन के अलग-अलग अस्पतालों का रुख किया. हुनान और बीजिंग समेत कई जगहों पर डॉक्टरों को दिखाया गया. जांच के बाद पता चला कि डौडौ को एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है, जिसका नाम प्राइमरी हाइपरऑक्साल्यूरिया टाइप-1 (PH1) है. यह एक ऐसी बीमारी है, जो माता-पिता से बच्चे में जीन के जरिए आ सकती है. इस बीमारी में शरीर में ऑक्सालेट नाम का पदार्थ जरूरत से ज्यादा बनने लगता है. इसके कारण किडनी में पथरी बनने और धीरे-धीरे किडनी खराब होने का खतरा रहता है. गंभीर मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है.

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बेटे के आखिरी 11 दिनों में मां ने क्या किया?

जब डौडौ की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे बच्चों की देखभाल करने वाले एक विशेष हॉस्पिस सेंटर में भर्ती कराया गया. यहां ऐसे मरीजों की देखभाल की जाती है, जिनकी बीमारी गंभीर हो और जिनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम हो. डॉक्टरों ने परिवार को बताया था कि बच्चे के पास शायद एक या दो दिन ही बचे हैं. इसके बावजूद डौडौ ने कुछ दिन और जिंदगी की जंग लड़ी. उसके पिता ने भी बेटे की हालत देखकर कहा कि अब उसके साथ बिताया जाने वाला हर दिन उनके लिए एक अतिरिक्त दिन जैसा है. लेकिन धीरे-धीरे बच्चे की हालत बिगड़ती गई. बीमारी के गंभीर असर के कारण दवाओं का असर भी कम होने लगा. छठे और सातवें दिन के आसपास उसे दवाओं के प्रति प्रतिरोध की समस्या होने लगी. इसके बाद डॉक्टरों को उसे ज्यादा मात्रा में बेहोशी की दवाएं देनी पड़ीं.

आठवें दिन उसकी हालत और खराब हो गई. उसे बार-बार दौरे पड़ने लगे और उल्टियां होने लगीं. मां लगातार उसके पास रहकर उसकी देखभाल करती रही. वह बेटे के मुंह से निकलने वाले तरल पदार्थ को बार-बार साफ करती थी. आखिरी दिनों में डौडौ की प्रतिक्रिया भी कम होने लगी. वह आसपास मौजूद लोगों को पहचानने और जवाब देने की स्थिति में नहीं रह गया. धीरे-धीरे उसने आंखें खोलना भी बंद कर दिया. आखिरकार, 11वें दिन सुबह 5 बजकर 18 मिनट पर डौडौ ने दम तोड़ दिया.

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मां ने सोशल मीडिया पर क्यों शेयर की बेटे की कहानी?

बेटे को खोने के बाद चेन जुआन ने उसके आखिरी दिनों की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को इस तरह खोना किसी भी माता-पिता के लिए कितना मुश्किल होता है. उन्होंने अपने बेटे के प्रति प्यार और उससे बिछड़ने के दर्द को शब्दों में बयां किया. उनकी इस कहानी ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया. कई लोगों ने मां के दर्द को समझते हुए उनके प्रति संवेदना जताई. लोगों ने यह भी कहा कि अपने बच्चे के आखिरी समय में उसके साथ खड़े रहना और उसकी देखभाल करना मां के प्यार को दिखाता है.

जेनेटिक जांच को लेकर की खास अपील

चेन जुआन ने अपनी कहानी के जरिए दूसरी महिलाओं और परिवारों से जेनेटिक जांच के बारे में जागरूक रहने की अपील की है. उनका कहना है कि कुछ आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाने में जेनेटिक जांच मदद कर सकती है. समय रहते बीमारी की जानकारी मिलने से परिवार डॉक्टरों से सही सलाह ले सकते हैं और आगे की योजना बना सकते हैं. दरअसल, कई आनुवंशिक बीमारियां माता-पिता से बच्चों में आ सकती हैं. कुछ बीमारियों के लक्षण बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दिखाई नहीं देते, बल्कि कुछ महीने बाद सामने आते हैं. इसलिए परिवार में किसी आनुवंशिक बीमारी का इतिहास होने पर डॉक्टर से सलाह लेना और जरूरी जांच के बारे में जानकारी लेना महत्वपूर्ण हो सकता है. चेन जुआन की यह कहानी सिर्फ एक मां के अपने बच्चे को खोने का दर्द नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी एक संदेश है, जो ऐसी दुर्लभ बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते.

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