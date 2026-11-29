साहित्य आजतक के मंच पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी हार, अपने राजनीतिक सफर, पिता के संघर्ष और जिंदगी में मिली चुनौतियों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि 2024 में चुनाव हारने के बाद जब उन्हें सरकारी आवास छोड़ना पड़ा तो उन्होंने पहली बार अपनी पसंद से दिल्ली में घर खरीदने का फैसला किया. इस घर से उनके पिता की एक पुरानी इच्छा और बचपन में उनसे की गई बातचीत जुड़ी हुई थी.

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स्मृति ने बताया कि '2024 में अमेठी से हारने के बाद कई तरह की चर्चाएं हुईं, राजनीतिक विरोधियों ने मेरे राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अब स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर खत्म हो गया है. लेकिन मैंने इन बातों को अपनी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के तौर पर देखा. ' उन्होंने आगे कहा कि साल 2004 में भी वह चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव हार गई थीं. तब भी लोगों ने यही कहा था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया.

'मेरे जीवन में इतिहास हारने का लिखा है, जीतने का नहीं'

स्मृति ईरानी ने चुनावी हार के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब 2024 में वह चुनाव हारीं तो लोगों ने कई तरह की अटकलें लगाईं. कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब स्मृति खत्म हो गईं. लगातार ऐसी बातें सुनने के बाद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी. उनका मानना है कि जब तक इंसान किसी शिखर पर पहुंचकर दोबारा शुरुआत नहीं करता, तब तक वह नए शिखर को नहीं छू सकता. उन्होंने कहा, "मैंने एक व्यक्ति से कहा कि आप चिंता न करें, मेरे जीवन में इतिहास हमेशा हारने का लिखा है, जीतने का नहीं."

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चुनाव हारने के बाद छोड़ा सरकारी आवास, पहली बार खरीदा अपना घर

स्मृति ईरानी ने बताया कि चुनाव हारने के बाद उन्हें सरकारी आवास छोड़ना था. उन्होंने प्रधानमंत्री के एक विचार का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तभी तक उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए. जिम्मेदारी खत्म होने पर सरकारी आवास भी छोड़ देना चाहिए.

उन्होंने बताया कि उस समय दिल्ली में उनका अपना कोई घर नहीं था. ऐसे में उन्होंने अपने पति से कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी अपने लिए मकान खरीदने का फैसला खुद नहीं लिया था. इस बार वह पहली बार अपनी पसंद से घर खरीदना चाहती हैं और इस फैसले में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहतीं.

स्मृति ईरानी ने बताया कि परिवार के लोगों को लगा कि शायद चुनाव हारने के सदमे में वह ऐसा कह रही हैं. लेकिन वह अपने एक कार्यकर्ता के साथ घर देखने निकलीं और निर्माणाधीन एक मकान को देखते ही तय कर लिया कि उन्हें यही घर चाहिए.

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पिता ने पहली बार बेटी के घर में रखा कदम, देखकर रो पड़े

अपने नए घर से जुड़ा सबसे भावुक किस्सा सुनाते हुए स्मृति ईरानी ने पिता का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि घर खरीदने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को वहां बुलाने का फैसला किया. उनके मुताबिक, पिता के परिवार में एक परंपरा थी कि शादी के बाद बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते. इस वजह से वह बेटी के घर आने में भी झिझकते थे.

स्मृति ईरानी ने बताया कि जब उनके पिता नए घर पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर कदम रखने के बजाय गेट पर खड़े होकर सड़क की तरफ देखा. उस वक्त उनकी उम्र करीब 75 साल थी और वह रोने लगे.

उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद अगर उनके जीवन की कोई बड़ी उपलब्धि है तो वह यही घर है. स्मृति ईरानी के मुताबिक, अगर वह चुनाव नहीं हारतीं तो शायद अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पातीं.

पिता बेचते थे सड़क पर किताबें, बेटी ने देखा था बड़े घर का सपना

बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी ने अपने बचपन और पिता के संघर्ष का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता दिल्ली की सड़कों पर किताबें बेचते थे. वह अलग-अलग इलाकों में जाकर हिंदी और अंग्रेजी की किताबें बेचते थे.

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स्मृति ने बताया कि जब वह करीब सात साल की थीं तो उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि वह धौलाकुआं बस अड्डे पर हिंदी की किताबें और शांति निकेतन जैसे इलाके में अंग्रेजी की किताबें क्यों बेचते हैं?

पिता ने उन्हें समझाया था कि बस अड्डे से मजदूर शाम को घर लौटते हैं, इसलिए उन्हें कम कीमत पर हिंदी की किताबें चाहिए होती हैं. वहीं, संपन्न परिवारों के घरों में काम करने वाले लोग अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए अंग्रेजी की किताबें और मैगजीन खरीदते हैं.

उन्होंने बताया कि उस समय वह धौलाकुआं में सेना के अधिकारियों और उनकी गाड़ियों को देखकर सोचती थीं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह वहां अपना घर बनाएंगी. उन्होंने पिता से कहा था कि क्या एक दिन ऐसा होगा जब उनका भी वहां घर होगा और वर्दी वाले लोग उन्हें सलाम करेंगे?

स्मृति ईरानी ने कहा कि उस वक्त उनके पिता ने इस बातचीत पर ज्यादा कुछ नहीं कहा था. लेकिन बाद में उन्हें देश के संवैधानिक ढांचे में सेवा करने का अवसर मिला. वर्दीधारी अधिकारियों से मुलाकात हुई और उनके इस बचपन के सपने का एक हिस्सा भी पूरा हुआ.

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