भारत को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति क्या है? क्या भारत एक राष्ट्र बनने से पहले एक सभ्यता था? रामायण और महाभारत को इतिहास, दर्शन या साहित्य के रूप में किस तरह देखा जाना चाहिए? साहित्य आजतक के मंच पर खास सेशन 'इतिहास, गाथा और हम: भारतीय मानस की खोज' में पूर्व राजनयिक और लेखक पवन के. वर्मा, लेखिका अमी गणात्रा और लेखक आनंद नीलकंठन के बीच इन सवालों पर दिलचस्प चर्चा हुई. इस दौरान तीनों ने भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक एकता, प्राचीन ग्रंथों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर अपने विचार रखे.

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राष्ट्र बनने से पहले हम एक सभ्यता थे: पवन वर्मा

पवन वर्मा ने कहा कि अंग्रेजों की सोच थी कि अगर वे नहीं होते तो भारत भी नहीं होता. उनका मानना था कि भारत अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने एक राष्ट्र बनाया. हालांकि, भारत को हजारों वर्षों से एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति उसकी संस्कृति रही है. उन्होंने आदि शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए कहा कि आठवीं शताब्दी में उन्होंने दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की. अलग-अलग साम्राज्य, राज्य और भाषाएं होने के बावजूद संस्कृति ने भारत को जोड़कर रखा.

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पेरियार के नाम में भी हैं राम: अमी गणात्रा

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लेखिका अमी गणात्रा ने कहा कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है, जहां लोगों के नाम में राम या कृष्ण नहीं हैं. उन्होंने दक्षिण भारत के पेरियार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके नाम रामास्वामी में भी राम हैं. जो लोग राम और कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, उनके नाम में भी राम हैं. उन्होंने कहा कि राम केवल भारत की संस्कृति को ही नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया की संस्कृतियों को भी जोड़ते हैं. थाईलैंड के राजा भी अपने लिए राम नाम का इस्तेमाल करते हैं. वहां की पुरानी राजधानी अयुथया का नाम भी अयोध्या से प्रेरित है.

महाभारत में एटम बम खोजना कितना सही?

लेखक आनंद नीलकंठन ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों को खोजने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उसकी तार्किक सोच रही है, लेकिन महाभारत में एटम बम खोजने की कोशिश में हम अपनी इसी विशेषता को खो रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस काल में लोग घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों पर युद्ध कर रहे थे, उस समय एटम बम होने की बात किस आधार पर कही जा सकती है? उन्होंने गणेश जी के प्रसंग को प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने पर भी सवाल उठाए.

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आनंद नीलकंठन ने कहा कि भारत का दुनिया को दिया गया योगदान इससे कहीं अधिक बड़ा है. महान दार्शनिक ग्रंथों में काल्पनिक विज्ञान खोजकर उनके महत्व को कम नहीं करना चाहिए.

'मौलिक सोच ही भारत का एटम बम थी'

पवन वर्मा ने भी इस मुद्दे पर आनंद नीलकंठन से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद के कारण लोगों के मन में अपनी ही संस्कृति और इतिहास को लेकर हीन भावना पैदा हो जाती है. इसकी एक प्रतिक्रिया अपने अतीत का जरूरत से ज्यादा महिमामंडन करना भी है. उन्होंने कहा, 'एटम बम नहीं था, जो विस्फोट था, वह मौलिक सोच का था. मौलिक सोच ही भारत का एटम बम थी.'

पवन वर्मा ने कहा कि दर्शन, संगीत, कला, वास्तुकला, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान और धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. जरूरत उस योगदान को दोबारा समझने की है.

जब ब्रिटिश ट्रेनर ने बताया गीता का महत्व

अमी गणात्रा ने इस दौरान अपने जीवन का एक अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि जब वह हांगकांग में एक जर्मन कंपनी के लिए काम करती थीं, तब जर्मनी में तीन दिनों का लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपने ब्रिटिश प्रशिक्षक से कहा कि उनकी ट्रेनिंग का तरीका उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश की याद दिलाता है.

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इस पर प्रशिक्षक ने बताया कि उन्होंने ऋषिकेश में चार वर्षों तक महाभारत, वेदांत और भगवद्गीता का अध्ययन किया था. इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने लीडरशिप का कोर्स तैयार किया था, जिसके लिए वह हजारों यूरो फीस लेते थे. अमी ने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम अपने ग्रंथों से सीखना भूल गए, जबकि विदेशों में लोग उन्हीं ग्रंथों से सीख रहे हैं.

रामायण-महाभारत या संविधान, कौन जोड़ता है भारत को?

चर्चा के दौरान भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को लेकर भी अलग-अलग विचार सामने आए. आनंद नीलकंठन ने कहा कि रामायण और महाभारत भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत को एकजुट रखने वाला दस्तावेज भारतीय संविधान है.

वहीं, पवन वर्मा ने कहा कि आधुनिक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा अपेक्षाकृत नई है. राजनीतिक एकता नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि भारत में सांस्कृतिक और सभ्यतागत एकता भी नहीं थी. अमी गणात्रा ने रामायण में चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा और महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए की गई दिग्विजय का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक एकता की परिकल्पना भी प्राचीन ग्रंथों में मौजूद थी.

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अपनी भाषाओं से दूर होती जा रही नई पीढ़ी

पवन वर्मा ने भारतीय भाषाओं से बढ़ती दूरी पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वह अपनी संस्कृति, लोककथाओं और मिट्टी से जुड़ने का रास्ता भी है. उन्होंने नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिपक्व तरीके से जोड़ने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि इसके लिए न तो हीन भावना होनी चाहिए और न ही अपने अतीत का जरूरत से ज्यादा महिमामंडन करना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण है अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान अर्जित करना.

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