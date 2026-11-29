गोवा के एक बीचसाइड कैफे का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में एक विदेशी महिला कैफे में अकेली बैठी नजर आती है. इसी दौरान एक शख्स उसके पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और उससे बातचीत शुरू कर देता है. खास बात यह है कि वह इस पूरी बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है. तभी कैफे का वेटर बीच में आता है और शख्स से सवाल करता है कि जब वह महिला को जानता तक नहीं है तो उसके पास जाकर बात क्यों कर रहा है.

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महिला के पास जाकर बैठ गया शख्स

वीडियो को X यूजर लक्षय मेहता ने शेयर किया है. क्लिप में देखा जा सकता है कि महिला बीचसाइड कैफे में अकेली बैठी है. तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स उसके पास पहुंचता है. वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाता है. इसके बाद वह महिला से बातचीत करने लगता है.

इसी दौरान कैफे का वेटर वहां पहुंचता है. वह शख्स से पूछता है कि अगर वह महिला को जानता नहीं है तो फिर उसके पास जाकर क्यों बैठा है और उससे बात क्यों कर रहा है. वेटर का अंदाज ऐसा नजर आता है जैसे वह यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि महिला इस बातचीत को लेकर सहज है या नहीं.

A Foreigner relaxing in a cafe in Goa and suddenly the usual Indian creepy ebola virus carrying mobile-camera starts interviewing her. Good to see waiter intervened. https://t.co/Euw0Fg43ku — Mihir Jha (@MihirkJha) November 28, 2026

वेटर ने पूछा- आप इन्हें जानते हैं?

वीडियो में वेटर शख्स के व्यवहार पर सवाल उठाता दिखाई देता है. वह यह समझने की कोशिश करता है कि महिला उसकी बातचीत से परेशान तो नहीं है. इसके बाद वह शख्स को वहां से हटने या बातचीत रोकने के लिए कहता नजर आता है.

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हालांकि, शख्स वेटर की बात से सहमत नहीं होता. वह सफाई देते हुए कहता है कि महिला ठीक है और उसके साथ बातचीत करने में सहज है. इस दौरान दोनों के बीच बहस जैसी स्थिति बन जाती है.

महिला ने क्या कहा?

वीडियो में विदेशी महिला की तरफ से बहुत कम प्रतिक्रिया दिखाई देती है. वह बातचीत में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती और उसके जवाब भी सीमित हैं. कैमरे में वह शख्स को साफ तौर पर वहां से जाने के लिए कहती हुई नहीं दिखती.

यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस बात को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिली. कुछ यूजर्स का कहना था कि महिला शायद अंग्रेजी बातचीत को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि महिला बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी लेती हुई नजर नहीं आ रही थी.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

वीडियो शेयर करते हुए लक्षय मेहता ने लिखा कि गोवा के एक कैफे में एक विदेशी महिला अकेली बैठी थी, तभी एक शख्स आया, उसके पास बैठा और उससे बातचीत करने लगा.

वीडियो पर एक यूजर ने कहा कि संभव है कि महिला अंग्रेजी को पूरी तरह समझ नहीं पा रही हो, इसलिए वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई. यूजर ने यह भी कहा कि महिला बातचीत में ज्यादा रुचि लेती हुई नजर नहीं आ रही थी, इसके बावजूद शख्स उसके पास बैठा रहा.

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एक अन्य यूजर ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के पास जाकर बैठने से पहले उसकी अनुमति लेना जरूरी है. खासकर तब, जब कोई महिला अकेली बैठी हो. यूजर ने कहा कि बातचीत शुरू करने से पहले किसी की निजता और निजी स्पेस का सम्मान किया जाना चाहिए.

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस इसी सवाल के आसपास है कि किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करने से पहले उसकी सहजता और अनुमति का ध्यान रखना कितना जरूरी है. हालांकि, वायरल क्लिप में महिला की ओर से स्पष्ट विरोध या सहमति का पूरा संदर्भ सामने नहीं आता है.

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