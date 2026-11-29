राजस्थान के जयपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 31 साल के दिनेश सैनी पिछले 25 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं. वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि अस्पताल के रिकॉर्ड में उनकी मौत दर्ज होना है. दिनेश अपनी घायल उंगली का इलाज कराने अस्पताल गए थे. उन्हें क्या पता था कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना उनके लिए एक ऐसी सरकारी और कागजी परेशानी बन जाएगा, जिसमें उन्हें बार-बार साबित करना पड़ेगा कि वह जिंदा हैं.

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दिनेश सैनी जयपुर के आमेर इलाके के रहने वाले हैं. 3 नवंबर को वह अपनी घायल उंगली का इलाज कराने सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे. वहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और छुट्टी दे दी गई. उसी दिन शाम को उनके पास अस्पताल और पुलिस के फोन आने लगे. फोन पर बताया गया कि दिनेश नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उसके शव पर दावा करने कोई नहीं पहुंचा है.

यह सुनकर दिनेश हैरान रह गए. उन्हें समझ नहीं आया कि जिस दिन वह खुद अस्पताल से इलाज कराकर घर लौटे हैं, उसी दिन अस्पताल के रिकॉर्ड में उन्हें मृत कैसे दर्ज कर दिया गया? बाद में उन्हें पता चला कि करौली से आए एक दूसरे मरीज को कथित तौर पर उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी के आधार पर दर्ज कर लिया गया था. इसी वजह से रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई.

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इसके बाद दिनेश ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल रिकॉर्ड विभाग के चक्कर लगाने शुरू किए. वह अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं और अधिकारियों को बता रहे हैं कि वह जिंदा हैं. लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई. 21 नवंबर को उन्हें एक और मैसेज मिला. इस मैसेज में भी उनका नाम मृत लोगों की लिस्ट में दर्ज था. यानी अस्पताल को गलती की जानकारी मिलने के बावजूद रिकॉर्ड में उनका नाम ठीक नहीं हुआ था. अब दिनेश को डर है कि इस गलती का असर उनके दूसरे जरूरी दस्तावेजों और सरकारी सेवाओं पर भी पड़ सकता है.

अगर किसी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखाया गया है, तो आगे बैंकिंग, पहचान और दूसरी जरूरी सुविधाओं से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है. हैरानी की बात यह है कि दिनेश को अपनी जिंदगी का सबूत देने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट यानी SDM से प्रमाणपत्र लाने के लिए भी कहा गया. मतलब, जिस व्यक्ति को अपनी घायल उंगली का इलाज कराकर घर लौटना था, वह अब यह साबित करने में लगा है कि वह दुनिया में मौजूद है.

अस्पताल ने मानी गलती, कार्रवाई का भरोसा दिया

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मामला सामने आने के बाद SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने गलती स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि रविवार तक दिनेश सैनी के रिकॉर्ड को ठीक कर दिया जाएगा. फिलहाल दिनेश की सबसे बड़ी मांग यही है कि अस्पताल के रिकॉर्ड में उनकी सही पहचान दर्ज की जाए, ताकि उन्हें आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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