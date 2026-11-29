परीक्षा हॉल में छात्र डेस्क पर बैठकर पेपर दे रहे हैं, लेकिन उनके गले में किचन जैसा एप्रन बंधा है. ये खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा देने के लिए! यह अनोखा नजारा साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जहां 'अर्ली एडमिशन एस्से एग्जाम' (निबंध परीक्षा) देने पहुंचे अभ्यर्थियों को एप्रन पहनाया गया.

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साउथ कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप (YNA) के डिजिटल प्लेटफॉर्म कोरिया नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बढ़ती नकल की घटनाओं ने साउथ कोरिया के शिक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है. इसी से निपटने के लिए यूनिवर्सिटीज ने सुरक्षा के बेहद सख्त और दिलचस्प इंतजाम शुरू किए हैं.

क्यों पहनाया जा रहा है एप्रन?

सियोल की यूनिवर्सिटी में यह एप्रन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है. इसका मकसद यह है कि छात्र अपने कपड़ों या शर्ट के बटन के रूप में छिपाकर लाए गए मिनिएचर (बेहद छोटे) कैमरों का इस्तेमाल न कर सकें. जो छात्र एप्रन पहनने से इनकार करते हैं, परीक्षा खत्म होने के बाद मेटल डिटेक्टर से उनकी सख्त जांच की जाती है.

दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी नकल रोकने के अनोखे नियम

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कोर‍िया नाउ (YNA) की रिपोर्ट के मुताबिक, नकल पर लगाम लगाने के लिए साउथ कोरिया की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं.

खुद के पेन-पेंसिल पर बैन: सुंगक्युंकवान यूनिवर्सिटी ने छात्रों को अपने घर से पेन और पेंसिल लाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. छात्रों को केवल यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए पेन-पेंसिल से ही परीक्षा देनी होगी.

कान दिखना जरूरी, चश्मे पर स्टिकर: सुकम्युंग विमेंस यूनिवर्सिटी ने इयरप्लग पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही, छात्राओं के लिए अपने बाल पीछे बांधकर रखना अनिवार्य किया गया है ताकि उनके कान साफ दिखाई दें. इसके अलावा, जांच के बाद छात्रों के चश्मे पर खास स्टिकर चिपकाया जा रहा है ताकि परीक्षा के दौरान कोई स्मार्ट ग्लास या दूसरा चश्मा न बदल सके.

AI नकल विवाद में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी

इस साल नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान AI की मदद से हुई कथित नकल और अन्य विवादों ने बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है.

शिक्षा मंत्री ने छोड़ा पद: विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए साउथ कोरिया के शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिनने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

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मुखबिरों को भारी इनाम: राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने नकल माफिया और दोषियों के खिलाफ आर-पार की कार्रवाई का संकल्प लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को अंत तक ढूंढकर सख्त सजा दी जाएगी, और परीक्षा में नकल की सूचना देने वाले मुखबिरों (व्हिसलब्लोअर्स) को प्रति मामले कम से कम 100 मिलियन वॉन (साउथ कोरियाई मुद्रा) का इनाम दिया जाएगा.

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