गर्मी हो या सर्दी, धनिया पत्ता बाजार से आते ही कुछ दिनों में पीला पड़ने, मुरझाने या गलने लगता है, जिससे कई बार काफी हिस्सा फेंकना पड़ता है. सही तरीके से स्टोर किया जाए तो धनिया हफ्तों तक हरा, कुरकुरा और ताजा बना रह सकता है. नमी को संतुलित रखना और खराब पत्तों को अलग करना धनिया को लंबे समय तक चलाने की सबसे अहम कुंजी है. आसान किचन टिप्स अपनाकर आप रोजाना के खाने में ताजे धनिये का इस्तेमाल लंबे वक्त तक कर सकते हैं.

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धनिया स्टोर करने के आसान टिप्स

सड़े-गले पत्ते अलग करें: धनिया लाने के बाद सबसे पहले उसमें मौजूद पीले, काले या गले हुए पत्तों और खराब डंठलों को छांटकर अलग कर दें. एक भी खराब पत्ता पूरे धनिये को जल्दी सड़ा सकता है.

धोकर अच्छी तरह सुखाएं: अगर धनिये को धोना हो तो धोने के बाद उसे छलनी या सूती कपड़े पर फैलाकर पानी पूरी तरह सुखा लें. अतिरिक्त नमी से धनिया फ्रिज में गल सकता है.

टिश्यू पेपर या सूती कपड़े में लपेटें: सूखे धनिये को टिश्यू पेपर या साफ सूती कपड़े में हल्के हाथ से लपेट लें, ताकि बची हुई नमी सोख ली जाए और पत्तियां सूखें भी नहीं.

एयरटाइट डिब्बे या जिपलॉक बैग में रखें: लपेटे हुए धनिये को एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. इससे नमी और हवा का संतुलन बना रहता है और धनिया हफ्तों तक फ्रेश रहता है.

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