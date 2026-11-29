"आज हमें महात्मा गांधी जैसे नेताओं की ज़रूरत है, जो मानवता को वापस सही राह पर ला सकें और न्याय, स्वतंत्रता और वैश्विक शांति को बढ़ावा दे सकें." ये शब्द तुर्की के फिल्म निर्माता फैजल सोयसल ने शनिवार को गोवा में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में कहे. उनकी फिल्म 'रहमा' को ICFT-UNESCO गांधी मेडल मिलने पर सोयसल ने यह पुरस्कार फिलिस्तीनियों खासकर गाजा के बच्चों को समर्पित किया और वहां के मानवीय संकट पर वर्ल्ड लीडर्स की चुप्पी की आलोचना की.

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उनके संदेश पर भारत में इज़रायल के राजनयिक की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है.

समारोह में शामिल न हो पाने के कारण सोयसल ने एक संदेश भेजा जिसे उनके दोस्त और सिनेमैटोग्राफर एमरे पेकाकर ने पढ़कर सुनाया. उन्होंने ही सोयसल की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया.

सोयसल ने कहा, "इतिहास गवाह है कि इंसानियत अपने सबसे बुरे दौर से इसलिए उबर पाई क्योंकि अच्छे लोग उम्मीद और भरोसे के साथ एकजुट हुए."

अपने संदेश में फिल्म निर्माता ने गाजा के हालात का बहुत ही चिंताजनक वर्णन किया. उन्होंने बताया कि वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं और अस्पतालों को बमों से तबाह किया जा रहा है.

उन्होंने राजनीतिक नेताओं की चुप्पी की भी आलोचना की और उन पर आरोप लगाया कि वे डर और अपने निजी स्वार्थ को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं.

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उन्होंने कहा, "हमारी आंखों के सामने नरसंहार हो रहा है; बच्चे भूख से मर रहे हैं और अस्पतालों को बमों से नष्ट किया जा रहा है. भले ही राजनेता डर और अपने स्वार्थ के चलते चुप हैं, लेकिन जमीर रखने वाले लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वे चुप रहने को तैयार नहीं हैं."

इस पदक को फिलिस्तीनियों को समर्पित करते हुए सोयसल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह "फिलिस्तीन में खोई हुई मानवता के पुनर्जन्म" का प्रतीक बनेगा. खासकर गाजा के उन बच्चों के लिए जो उनके अनुसार अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं.

सोयसल की टिप्पणी पर इजरायली राजनयिक की आपत्ति

फिल्म निर्माता के इस संदेश पर मध्य-पश्चिम भारत में इजरायल के कॉन्सुल जनरल यानीव रेवाच ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

एक्स पर एक पोस्ट में रेवाच ने कहा कि IFFI पुरस्कार समारोह को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इस पर गहरा दुख जताया.

हालांकि उन्होंने इजरायल की आलोचना करने और असहमति जताने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने फिल्म निर्माता की टिप्पणियों पर सवाल भी उठाए. उन्होंने तुर्की द्वारा 'आर्मेनियाई नरसंहार' को मान्यता देने से इनकार करने, और वहां राजनीतिक विपक्ष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाई गई पाबंदियों का जिक्र किया.

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रेवाच ने फिल्म निर्माताओं पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने ये टिप्पणियां तनाव पैदा करने और भारत-इजरायल संबंधों को कमजोर करने के इरादे से की हैं. इसके कुछ घंटों बाद, उन्होंने एक और ट्वीट भी किया.

फिल्म रहमा में क्या है?

सोयसल द्वारा निर्देशित 'रहमा' फिल्म सान्लुर्फ़ा की एक पुरातत्वविद् मरियम की कहानी है. मरियम मां नहीं बन पा रही है, यह फिल्म मां बनने की उसकी यात्रा की कहानी है. उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वह नौ साल की सीरियाई अनाथ बच्ची 'रहमा' से मिलती है, और धीरे-धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है.

IFFI जूरी ने इस फिल्म को 'ICFT-UNESCO गांधी मेडल' के लिए चुना है. जूरी ने फिल्म के बेहतरीन निर्देशन, संवेदनशीलता और भावुक कहानी कहने के अंदाज़ की सराहना की है, जूरी ने इसे "एक बेहद शानदार रचना" बताया और इसकी मानवीय कहानी, अद्भुत संवेदनशीलता और अभिनय की तारीफ की. खासकर अभिनेत्री डेनिज़ इन और बाल कलाकार नागम बिरे के काम को खूब सराहा.



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