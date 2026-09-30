'धरती पर कोई ऐसा नहीं जो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर सके...' सोनिया गांधी पर संजय झा का पलटवार

सोनिया गांधी के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयानों के बाद सियासी पारा बढ़ गया है. इस बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है.

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संजय झा ने दावा किया है कि आज जो लोग 'इंडिया' गठबंधन में शामिल हैं, वो शुरू से ही कांग्रेस को साथ लिए बिना एक अलग मोर्चा बनाना चाहते थे. इन नेताओं ने ही नीतीश कुमार से अपील की थी कि वो कांग्रेस के नेताओं के बिना एक बैठक बुलाएं.

उन्होंने कहा कि जब 'इंडिया' गठबंधन अपनी शुरुआती दौर में था, तो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई उन सभी बैठकों के वो खुद एक जीते-जागते गवाह हैं.

'कांग्रेस के भीतर परिपक्वता की भारी कमी'

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की कभी भी 'इंडिया' गठबंधन का संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं थी. लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस के भीतर परिपक्वता की भारी कमी देखी, तो उन्होंने इस गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि कांग्रेस के लिए प्राथमिकता का क्रम बहुत साफ है- पहले पार्टी, फिर पार्टी और उसके बाद कोई दूसरा मुद्दा. जब नीतीश कुमार को ये अहसास हो गया कि कांग्रेस के लिए देश या जनता से ज्यादा उनका परिवार सबसे ऊपर है और परिवार से बढ़कर उनके लिए कुछ भी अहम नहीं है, तो उन्होंने तुरंत उस गठबंधन को अलविदा कह दिया.

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'धरती पर ऐसा कोई हीं है जो नीतीश कुमार को कंट्रोल...'

सोनिया गांधी के उस दावे पर पलटवार करते हुए कि नीतीश कुमार को बीजेपी नियंत्रित कर रही थी, संजय झा ने कहा कि इस धरती पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर सके. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा अपने दम पर और जनहित के मुद्दों पर राजनीति करते हैं. उनके मुताबिक कांग्रेस के नेता अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसे निराधार बयान दे रहे हैं.

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