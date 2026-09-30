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Wardrobe Organization Tips: अलमारी में कपड़े ठूंसने की जरूरत नहीं, मौसम बदलते ही इन स्मार्ट ट्रिक्स से कम जगह में सेट करें ज्यादा कपड़ें

फॉल सीजन में मौसम बदलते ही अलमारी में कपड़े सेट करना मुश्किल हो जाता है. गर्मियों के कपड़े हटाने और सर्दियों के भारी कपड़ों के लिए जगह बनाने के लिए इन आसान ट्रिक्स को अपनाएं. सही स्टोरेज बॉक्स, बेड के नीचे की जगह और कपड़ों की छंटाई से अलमारी कम जगह में व्यवस्थित रहेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा.

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गर्मियों के कपड़ों को सही से स्टोर करना चाहिए. (PHOTO:ITG)
गर्मियों के कपड़ों को सही से स्टोर करना चाहिए. (PHOTO:ITG)

Wardrobe Organization Tips: मौसम बदलने के साथ हल्की ठंड लगना शुरू हो गई है और इस समय सबसे पहले अलमारी में कपड़ों को जमाने की परेशानी शुरू हो जाती है. गर्मियों में हल्के कपड़ों की जगह अब वुलन कुर्ती, जींस, फुल स्लीव टी-शर्ट, हल्के जैकेट और स्वेटर लेने लगते हैं. फॉल सीजन में सबसे ज्यादा परेशानी यह होती है कि इस समय न तो स्वेटर और हैवी जैकेट पहन जाते हैं और न ही ज्यादा गर्मी के कपड़े पहने जाते हैं. ऐसे में समझ नहीं आता है कि अलमारी से गर्मी के सारे कपड़े निकाल दें और ठंड वाले कपड़े रख दें. 

अलमारी पहले से समर के कपड़ो से भरी होती है और नए कपड़ों की बिल्कुल जगह नहीं मिलती. ऐसे में अलमारी सारा सामान ठूंसने की बजाय आप थोड़ी स्मार्ट तरीको से कपड़ों को सेट कर सकते हैं. इससे एक तो ज्यादा कपड़े कम जगह में आ जाते हैं और उनको निकालने में भी बिल्कुल झंझट नहीं होती है. आइए हम आपको इन आसान ट्रिक्स के बारे में बताते हैं जो फॉस सीजन में आपको अलमारी में कपड़े रखने में आपकी मदद करेंगे. 

पहले छांट लें गर्मियों के कपड़े

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सबसे पहले अलमारी से गर्मियों के कपड़े निकालकर अलग करें. पिछले पूरे सीजन में जो कपड़े आपने एक बार भी नहीं पहने, उन्हें दोबारा रखने से पहले सोचें कि क्या अगले साल भी आप उन्हें पहनेंगी. जो कपड़े पुराने हो चुके हैं, फिट नहीं आते या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, उन्हें अलग कर दें.

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कपड़ों को धोकर ही करें स्टोर

गर्मियों के कपड़ों को सीधे बैग या बॉक्स में भरकर रखने की गलती ना करें. गर्मी के कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें धोकर और पूरी तरह सुखाना चाहिए. कपड़ों पर लगा पसीना, धूल या खाने का दाग लंबे समय तक रहने पर जिद्दी हो सकते हैं. साथ ही, गंदे कपड़ों की वजह से कीड़े भी लग सकते हैं. स्टोरेज बॉक्स या कपड़े के बैग को भी इस्तेमाल करने से पहले साफ कर लें.

कपड़ों को सही रखना चाहिए (Photo: Adobe Stock)

अलमारी में बनाएं थोड़ी जगह

गर्मियों के कपड़े पैक करने के बाद अलमारी के खाली हिस्से की अच्छी तरह सफाई करें. शेल्फ, कोनों और नीचे की जगह से धूल निकालें. मॉनसून सीजन में नमी और उमस हो जाती है, इसलिए मौसम बदलने के बाद सबसे पहले अलमारी को साफ करना चाहिए, इसके बाद ही सर्दियों के कपड़े रखना चाहिए.  

बेड के नीचे करें स्टोरेज

अगर अलमारी में जगह कम है तो बेड के नीचे का हिस्सा काम आ सकता है. गर्मियों के कपड़ों को साफ, सूखे और ढक्कन वाले बॉक्स में रखकर बेड के नीचे व्यवस्थित किया जा सकता है. इससे अलमारी की काफी जगह बच सकती है और सर्दियों के हैवी कपड़ों के लिए जगह भी बन जाती है. 

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कपड़े रखने के लिए सही बैग चुनें

सीजनल कपड़ों को पुराने प्लास्टिक बैग में भरने के बजाय अच्छे स्टोरेज बैग या बॉक्स का इस्तेमाल करना सही रहता है. मोटे और भारी कपड़ों के लिए बड़े बॉक्स रखें, जबकि हल्के कपड़ों को छोटे बैग में अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से रखा जा सकता है. इससे अगले सीजन में कपड़े निकालना भी सिंपल रहता है और उनको स्टोर करना भी आसान हो जाता है.

कपड़ों को बॉक्स में रखना चाहिए. (Photo: Adobe Stock)

नमी वाली जगह पर न रखें कपड़े

गर्मियों के कपड़ों को ऐसी जगह रखने से बचें जहां सीलन, ज्यादा गर्मी या सीधी धूप आती हो. नमी की वजह से कपड़ों में बदबू और फंगस की समस्या हो सकती है. घर में कोई सूखी और हवादार जगह हो तो वहां स्टोरेज बॉक्स रखें.

अलमारी की इन छिपी जगहों में करें स्टोरज

अलमारी में कपड़े रखते समय अक्सर लोग कपड़े एक के ऊपर एक रख देते हैं, जिसकी वजह कई बार एक ड्रेस निकालने की वजह से कपड़ों क दोबारा सेट करना पड़ जाता है. इसलिए अलमारी में कपड़ो को सही तरीके से संभालकर रखना चाहिए. 

  1. वर्टिकल फोल्डिंग
  2. कैटेगरी के हिसाब से बांटें
  3. मल्टी-पर्पस हैंगर का इस्तेमाल करें
  4. दरवाजों और हुक्स का यूज करें
  5. ऑर्गेनाइजर या बास्केट लगाएं

इन सभी तरीकों से आपकी अलमारी ज्यादा भरी हुई नहीं लगती है और इस तरह ज्यादा सामान भी कम जगह में आराम से सेट हो जाता है. इसलिए जब भी अलमारी के हल्के और भारी कपड़ो को एक-साथ सेट करना हो, तो इन आसान तरीकों से कपड़ों को रख सकते हैं. 

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